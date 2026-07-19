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España conquista el Mundial 2026 y arrasa con los premios individuales; Rodri, Cubarsí y Unai Simón hacen historia

España cumplió el sueño una vez más; la selección dirigida por Luis de la Fuente se proclamó campeona del Mundial tras vencer 1-0 a Argentina en la gran final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey

Julio 19, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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España consiguió su segunda estrella mundialista, además de dominar con el título, también lo hizo en la entrega de los premios individuales, donde La Roja acaparó res de los principales reconocimientos del torneo gracias al extraordinario desempeño de Rodri Hernández, Pau Cubarsí y Unai Simón.

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El mediocampista del Manchester City, Rodri Hernández, fue elegido como el Balón de Oro del Mundial 2026, reconocimiento que distingue al mejor futbolista del torneo. Su capacidad para controlar el ritmo de los partidos, recuperar balones, distribuir el juego y liderar el mediocampo resultó determinante para que España levantara el trofeo.

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Otra de las grandes figuras del campeonato fue Pau Cubarsí, quien recibió el premio al Mejor Jugador Joven del Mundial 2026. Con apenas 19 años, el defensa central se convirtió en uno de los pilares de la zaga española gracias a su madurez, liderazgo y seguridad defensiva.

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El arquero Unai Simón fue distinguido con el Guante de Oro, premio que reconoce al mejor portero del Mundial. El guardameta del Ahtletic Club protagonizó actuaciones decisivas durante toda la competencia y fue fundamental para mantener la solidez defensiva de España.

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Por otro lado, aunque Francia no logró conquistar el título, Kylian Mbappé terminó el torneo como el máximo goleador y recibió la Bota de Oro del Mundial 2026.

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Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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