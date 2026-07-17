¿Jude Bellingham se perderá el partido contra Francia? El “zape” que le dio a Valentín Barco

La eliminación de Inglaterra a manos de Argentina dejó una escena que rápidamente se volvió viral. Al finalizar el partido, Jude Bellingham le dio un ligero golpe en la nuca —popularmente conocido como un “zape"— al argentino Valentín Barco, desatando un conato de bronca entre jugadores de ambas selecciones. Además del tenso momento que el inglés vivió durante el partido con Lionel Messi.

¿Qué provocó la reacción de Bellingham?

Aunque ni Bellingham ni Barco han explicado públicamente lo sucedido, diversos videos muestran que, tras el gol de la clasificación argentina, Barco salió desde la banca para celebrar frente a los jugadores ingleses. Después del silbatazo final, volvió a cruzarse con Bellingham y ambos intercambiaron palabras antes de que el mediocampista del Real Madrid reaccionara con el golpe. Medios europeos también señalan que el argentino le habría dirigido un comentario en español, idioma que Bellingham entiende desde su llegada al Real Madrid.

Richard Pelham/Getty Images

¿Puede ser sancionado para el partido contra Francia?

Aunque el árbitro no sancionó la acción durante el encuentro, FIFA puede abrir un expediente disciplinario de oficio si considera que las imágenes muestran una conducta violenta o antideportiva ocurrida después del partido. De confirmarse, Bellingham podría recibir desde una multa hasta un partido de suspensión, lo que lo dejaría fuera del encuentro por el tercer lugar frente a Francia. Hasta ahora, FIFA no ha anunciado ninguna decisión oficial.