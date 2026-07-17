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¿Jude Bellingham se perderá el partido contra Francia? El “zape” que le dio a Valentín Barco

El inglés protagonizó una de las imágenes más comentadas del Mundial 2026 tras la derrota ante Argentina. Aunque el incidente ocurrió después del silbatazo final, aún existe la posibilidad de determinar una sanción disciplinaria.

Julio 17, 2026 • 
Tania Franco
¿Jude Bellingham se perderá el partido contra Francia? El “zape” que le dio a Valentín Barco

NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

La eliminación de Inglaterra a manos de Argentina dejó una escena que rápidamente se volvió viral. Al finalizar el partido, Jude Bellingham le dio un ligero golpe en la nuca —popularmente conocido como un “zape"— al argentino Valentín Barco, desatando un conato de bronca entre jugadores de ambas selecciones. Además del tenso momento que el inglés vivió durante el partido con Lionel Messi.

¿Qué provocó la reacción de Bellingham?

Aunque ni Bellingham ni Barco han explicado públicamente lo sucedido, diversos videos muestran que, tras el gol de la clasificación argentina, Barco salió desde la banca para celebrar frente a los jugadores ingleses. Después del silbatazo final, volvió a cruzarse con Bellingham y ambos intercambiaron palabras antes de que el mediocampista del Real Madrid reaccionara con el golpe. Medios europeos también señalan que el argentino le habría dirigido un comentario en español, idioma que Bellingham entiende desde su llegada al Real Madrid.

El gesto de Jude Bellingham tras vencer a México que dio la vuelta al mundo

Richard Pelham/Getty Images

¿Puede ser sancionado para el partido contra Francia?

Aunque el árbitro no sancionó la acción durante el encuentro, FIFA puede abrir un expediente disciplinario de oficio si considera que las imágenes muestran una conducta violenta o antideportiva ocurrida después del partido. De confirmarse, Bellingham podría recibir desde una multa hasta un partido de suspensión, lo que lo dejaría fuera del encuentro por el tercer lugar frente a Francia. Hasta ahora, FIFA no ha anunciado ninguna decisión oficial.

@deporcom

🤬 Jude Bellingham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 y Valentín Barco 🇦🇷 casi se agarran a golpes: el argentino le dijo algo al paso y el inglés reaccionó con un manazo.

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Jude Bellingham Mundial
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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