¿Quién es quién en La Odisea de Christopher Nolan? Lo que tienes que saber antes de ver la película

La nueva película de Christopher Nolan adapta La Odisea de Homero, una de las historias más influyentes de la literatura. La trama comienza tras la victoria de los griegos en la Guerra de Troya, conseguida gracias al famoso caballo ideado por Odiseo. Sin embargo, el héroe deberá enfrentarse a un viaje de diez años para intentar volver a casa.

Odiseo — Matt Damon

Matt Damon interpreta a Odiseo, el legendario rey de Ítaca y el estratega detrás del caballo de Troya. Su inteligencia lo convierte en el héroe de la guerra, pero un acto de orgullo provoca la ira de los dioses y convierte su regreso en una travesía llena de peligros.

IG: La Odisea

Telémaco — Tom Holland

Tom Holland da vida a Telémaco, el hijo de Odiseo y Penélope. Apenas era un bebé cuando su padre partió a la guerra, por lo que emprende una búsqueda para descubrir qué ocurrió con él y recuperar el honor de su familia.

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Penélope — Anne Hathaway

Anne Hathaway interpreta a Penélope, la reina de Ítaca y esposa de Odiseo. Durante una década resiste la presión de decenas de pretendientes que buscan casarse con ella para quedarse con el trono, confiando en que su esposo regresará.

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Helena de Troya / Clitemnestra — Lupita Nyong’o

Helena de Troya y Clitemnestra. Helena es la mujer cuya huida con Paris desencadenó la Guerra de Troya, el conflicto que da origen a toda la historia de La Odisea. Clitemnestra, por su parte, es la esposa del rey Agamenón y una de las figuras más complejas de la mitología griega, cuya historia ocurre paralelamente al regreso de los héroes tras la guerra.

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Antínoo — Robert Pattinson

Robert Pattinson es Antínoo, el principal antagonista de la historia. Es el líder de los pretendientes que ocupan el palacio de Ítaca y busca apoderarse del reino aprovechando la ausencia de Odiseo.

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Calipso — Charlize Theron

Charlize Theron interpreta a Calipso, una ninfa que vive en la isla de Ogigia. Tras un naufragio, Odiseo llega a su isla y ella se enamora de él, reteniéndolo durante varios años con la esperanza de que permanezca a su lado. Sin embargo, por orden de los dioses, finalmente debe dejarlo partir para que continúe su viaje de regreso a Ítaca.

IG: The Odyssey Movie.

Con su estreno, La Odisea no solo lleva a la pantalla grande uno de los relatos más importantes de la literatura, sino que también invita al público a redescubrir una historia sobre la resistencia, la identidad y el deseo de volver a casa.

Con un elenco encabezado por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o y Charlize Theron, la historia continúa teniendo la fuerza suficiente para conquistar a nuevas generaciones.