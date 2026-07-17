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Murió Brenda Fricker, la inolvidable “señora de las palomas” de Mi pobre angelito 2

La actriz irlandesa recordada por millones de espectadores como la entrañable “señora de las palomas” falleció a los 81 años, según confirmó su representante

Julio 17, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La ganadora del Premio Oscar atravesaba un periodo de problemas de salud en los últimos meses. Aunque para el público más joven es recordada como la mujer que entabló una emotiva amistad con Kevin McCallister en Central Park, Brenda fue una de las actrices más respetadas de Irlanda con una carrera que abarcó más de seis décadas en cine, teatro y televisión.

Nacida el 17 de febrero de 1945 en Dublín, Irlanda, Brenda Fricker inició su carrera como actriz en la década de 1960 y participó en decenas de producciones británicas e irlandesas. Su mayor reconocimiento llegó en 1990, cuando hizo historia al convertirse en la primera actriz irlandesa en ganar un Premio Oscar, gracias a su interpretación de Bridget Fagan Brown, la madre del artista Christy Brown, en My Left Foot, cinta protagonizada por Daniel Day-Lewis.

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Getty

A lo largo de su trayectoria también participó en películas como The Field, Angels in the Outfield, A Time to Kill, Veronica Guerin y numerosas producciones televisivas, consolidándose como una de las grandes figuras del cine irlandés.

En 1992, Brenda Fricker interpretó a la Pigeon Lady o “señora de las palomas” en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York. Su personaje vive aislado en Central Park, rodeado de palomas, hasta que desarrolla una entrañable amistad con Kevin.

Aunque apareció en pocas escenas, su actuación se convirtió en uno de los momentos ás emotivos de la pelicula.

Brenda Fricker
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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