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Brenda Fricker

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Entretenimiento
Murió Brenda Fricker, la inolvidable “señora de las palomas” de Mi pobre angelito 2
La actriz irlandesa recordada por millones de espectadores como la entrañable “señora de las palomas” falleció a los 81 años, según confirmó su representante
Julio 17, 2026
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Diana Laura Sánchez