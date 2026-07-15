Los famosos con los que habría salido Ashlyn Castro, la novia de Jude Bellingham

Desde que confirmó su romance con Jude Bellingham, Ashlyn Castro se ha convertido en una de las mujeres más buscadas del momento. Aunque la pareja ha optado por mantener su relación lejos de los reflectores, el pasado sentimental de la modelo e influencer estadounidense ha despertado la curiosidad de millones de seguidores.

Si bien pocas de las historias fueron confirmadas, Ashlyn fue relacionada con varias figuras del entretenimiento y el deporte antes de iniciar su relación con la estrella del Real Madrid.

Bradley Collyer - PA Images/PA Images via Getty Images

Michael B. Jordan

Uno de los nombres más conocidos es el del actor Michael B. Jordan. Ambos fueron vistos juntos en distintas ocasiones en 2017, lo que desató rumores de una posible relación. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó públicamente el romance.

Getty Images

LaMelo Ball

La influencer también fue vinculada con LaMelo Ball, estrella de la NBA. Su cercanía alimentó las especulaciones en redes sociales, aunque nunca hablaron sobre el tema.

@melo - Getty Images

Jamie Foxx

En 2025, algunos medios y usuarios en redes aseguraron que Ashlyn había salido con Jamie Foxx. La modelo respondió directamente a esos rumores, negando que hubiera existido una relación sentimental entre ambos.

Getty Images

Hoy vive un romance con Jude Bellingham

Desde principios de 2025, Ashlyn Castro mantiene una relación con Jude Bellingham. La pareja ha preferido mantener un perfil discreto, apareciendo juntos únicamente en algunos partidos del Real Madrid, durante el Mundial 2026 y en contadas vacaciones.

Lejos de los titulares sobre su pasado, ambos han demostrado que prefieren que su historia de amor se escriba con naturalidad y fuera de los reflectores.