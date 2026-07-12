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Quiénes son los papás de Jude Bellingham, las figuras clave detrás del éxito del futbolista inglés

El futbolista se ha consolidado como uno de los más importantes del futbol mundial gracias a sus actuaciones con el Real Madrid y la selección de Inglaterra

Julio 12, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Detrás de la exitosa carrera de Jude Bellingham existe una familia que ha sido fundamental en su formación personal: sus padres, Mark Bellingham y Denise Bellingham.

Mark Bellingham es un exsargento de la Policía de West Midlands, en Inglaterra. Durante años combinó su carrera en las fuerzas del orden con una destacada trayectoria como futbolista amateur, convirtiéndose en uno de los goleadores más importantes del futbol semiprofesional inglés, con más de 700 goles anotados a lo largo de su carrera.

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Su experiencia en el futbol fue clave para despertar el interés de Jude y de su hermano menor, Jobe Bellingham, por este deporte desde muy pequeños. Conforme la carrera de sus hijos despegó, Mark dejó la policía y comenzó a involucrarse en la gestión de sus carreras deportivas.

La madre de Jude ha mantenido un perfil discreto, sin embargo, lo ha acompañado en varias de sus etapas más importantes de su carrera, incluyendo su traslado a Alemania cuando fichó por el Borussia Dotmund y posteriormente durante su adaptación en España tras llegar al Real Madrid.

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Ambos también han apoyado a su hijo menor, quien también siguió el camino del futbol profesional y actualmente milita en el Borussia Dortmund, después de destacar en el Sunderland. Ambos hermanos crecieron bajo la misma filosofía familiar basada en el trabajo y la humildad.

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Jude Bellingham
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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