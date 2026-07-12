De Jane Birkin a Lady Dior: las mujeres que dieron vida a los bolsos más icónicos de la moda

En la historia de la moda, los bolsos han trascendido su función original para convertirse en auténticos símbolos culturales, capaces de reflejar una época, marcar tendencias y dejar un legado perdurable en el universo del estilo.

Detrás de muchos de estos diseños se encuentran mujeres cuya personalidad, estilo y presencia dejaron una huella imborrable, y su legado ha inspirado piezas que hoy representan elegancia, sofisticación y un legado atemporal.

Mujeres que inspiraron los nombres de los bolsos más icónicos del mundo de la moda

Desde la espontaneidad de Jane Birkin hasta la elegancia de la princesa Diana, varias figuras femeninas han dado nombre o inspiración a algunos de los bolsos más codiciados del mundo.

Jane Birkin

El Hermès Birkin surgió tras un encuentro casual en un vuelo entre la actriz Jane Birkin y Jean-Louis Dumas, director de Hermès de aquella época. La artista expresó su necesidad de un bolso práctico y elegante, lo que inspiró la creación de un diseño espacioso y sofisticado lanzado en 1984.

Desde entonces, la Birkin se ha convertido en uno de los bolsos más exclusivos y codiciados del mundo, reflejando el estilo relajado, funcional y chic de Jane Birkin.

Jane Birkin Getty Images

Lady Diana

En 1995, la princesa Diana recibió un bolso de Dior durante una visita oficial a París y lo convirtió rápidamente en parte de su estilo habitual. El modelo, originalmente llamado Lady Dior, fue rebautizado en su honor y se consolidó como un ícono de elegancia clásica y feminidad sofisticada gracias a su distintivo acolchado cannage y asas estructuradas.

Grace Kelly

Antes de convertirse en princesa de Mónaco, Grace Kelly ya era un ícono de estilo, y en 1956, una fotografía de la actriz utilizando un bolso de Hermès para cubrir su embarazo dio la vuelta al mundo.

El modelo, conocido entonces como Sac à dépêches, fue rebautizado como Hermès Kelly, y desde entonces, el bolso representa la sofisticación atemporal y la discreta elegancia asociada a Grace.

Jackie Kennedy

Jackie fue una de las mujeres más fotografiadas de su tiempo, y uno de sus accesorios favoritos era un bolso hobo de Gucci, la frecuencia con la que lo utilizaba hizo que el público comenzara a asociarlo con su imagen.

En la década de 1960, Gucci decidió renombrar el modelo como Gucci Jackie, y su diseño curvo y elegante sigue evocando el estilo refinado y moderno de Jackie.

Alexa Chung

La influencia de Alexa Chung en la moda de principios de la década de 2010 inspiró a Mulberry a crear el Mulberry Alexa, un diseño que combinó la estructura de un maletín con la comodidad de un bolso satchel, reflejando el estilo ecléctico y desenfadado de Chung.

Su éxito consolidó al modelo como un referente de la moda contemporánea y demostró el impacto duradero de las it girls en el diseño de accesorios.

Estos bolsos no solo destacan por su diseño o exclusividad, sino por la historia de las mujeres que les dieron identidad, pues a través de estas piezas, la moda rinde homenaje a figuras femeninas que trascendieron su tiempo y dejaron una marca imborrable en el imaginario colectivo.