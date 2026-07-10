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Fendi deslumbra en la Alta Costura de París con su nueva colección

La firma llevó su desfile a la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea de Roma

Julio 10, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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FENDI inaugura un nuevo capítulo en su historia con la presentación de la colección Alta Costura Fall/Winter 2026-2027, la primera creada por Maria Grazia Chiuri como Chief Creative Officer de la Maison. El desfile marca el esperado regreso de FENDI al calendario de Alta Costura y reafirma su legado artesanal a través de una mirada profundamente contemporánea.

Presentada en la emblemática Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea en Roma, ciudad donde nació la Maison hace un siglo, la colección convierte a la capital italiana en el escenario de una conversación entre memoria, deseo y savoir-faire. Para Maria Grazia Chiuri, la Alta Costura representa el lugar donde la experimentación, la artesanía y la libertad creativa alcanzan su máxima expresión.

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Como preludio a la presentación, la Maison estrenó Love Monster, un cortometraje original dirigido por Valeria Golino y protagonizado por Leila George y Pietro Castellitto. Filmado entre los jardines de Villa Borghese y la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, donde tuvo lugar el desfile, el filme explora el deseo, la sensualidad y la libertad, anticipando el universo creativo de la colección y reforzando el histórico vínculo de FENDI con Roma y con las artes.

Como era de esperarse, la primera fila estuvo repleta de celebridades como Sarah Jessica Parker, Jessica Alba, Monica Belucci y más.

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Jessica de Alba y Sarah Jessica Parker

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La propuesta gira en torno al cuerpo y al deseo como punto de partida creativo. Siluetas ligeras y fluidas acompañan el movimiento natural, mientras delicados chiffones, terciopelos, grain de poudre, cashmere y pieles reinterpretadas dialogan con técnicas de drapeado y construcción propias de los ateliers de FENDI. Capas etéreas, bordados inspirados en la naturaleza y piezas que difuminan los códigos tradicionales de género reflejan una visión de la couture entendida como un espacio vivo de innovación y colaboración entre los distintos talleres de la Maison.

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Como parte de esta celebración, FENDI presenta After Steps Through Work. FENDI / Karl Lagerfeld 1985, una exposición concebida por Maria Grazia Chiuri y curada por Maria Luisa Frisa, que reinterpreta una de las muestras más importantes en la historia de la Maison. Inaugurada originalmente en 1985 en la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea de Roma para celebrar los primeros veinte años de colaboración entre FENDI y Karl Lagerfeld, fue una de las primeras exposiciones dedicadas a una firma de moda dentro de un museo italiano.

Cuarenta años después, la exposición revive ese recorrido creativo para acercarlo a una nueva generación de visitantes, reconstruyendo sus espacios, materiales y archivos originales. Bocetos, muestrarios, pieles, documentos históricos y material audiovisual revelan el proceso creativo que transformó el trabajo artesanal de FENDI en un referente de innovación dentro de la moda. Más que una reconstrucción, After Steps Through Work propone una reflexión sobre cómo el legado continúa evolucionando cuando dialoga con el presente.

Fendi
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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