Quién es Lynda Lopez, la hermana de Jennifer Lopez que la acompañó en la Semana de la Alta Costura de París

La intérprete de “Dance Again” asistió a presentaciones de firmas como Zuhair Murad y Celia Kritharioti, donde fue fotografiada al lado de Lynda, quien también llamó la atención por su elegante estilo y la unión que mostró con la famosa.

Aunque Lynda Lopez suele mantenerse lejos del mundo del espectáculo, ha construido una destacada carrera en los medios de comunicación de Estados Unidos. Nació el 14 de julio de 1971 en el Bronx, Nueva York, tiene 55 años y es le menor de las tres hermanas Lopez. Estudió Radiodifusión y Comunicaciones en la Long Island University y desde muy joven comenzó a trabajar en estaciones de radio antes de dar el salto a la televisión.

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A diferencia de su hermana, Lynda eligió el periodismo como profesión. Ha trabajado como conductora, reportera de entretenimiento y presentadora de noticias en importantes cadenas de televisión y radio de Nueva York. En 2021 obtuvo el Premio Emmy de Nueva York por su trabajo en televisión. Además, en 2020 publicó el libro “AOC: The Fearless Rise and Powerful Resonance of Alexandria Ocasio-Cortez”, dedicado a la trayectoria política de la congresista estadounidense.

Asimismo, ha colaborado con su hermana en distintos proyectos audiovisuales y forma parte de Nuyorican Productions, la compañía de producción fundada por la cantante. Incluso trabajó como asistente ejecutiva de Jennifer durante el rodaje de la película Hustlers en 2019.