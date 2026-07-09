Natalia Jiménez rompe el silencio sobre la custodia de su hija; celebra importante victoria

La intérprete de Creo en mí y exvocalista de La Quinta Estación dio a conocer la noticia a través de un video publicado en sus redes sociales, donde no pudo contener las lágrimas.

En el mensaje, Natalia Jiménez explicó que durante años luchó en los tribunales contra su exesposo, Daniel Trueba, para obtener mayores facultades en la crianza de su hija. La artista aseguró que el fallo representa un nuevo comienzo para ambas, ya que un juez autorizó su petición para relocalizarse con Alessandra y vivir juntas sin las restricciones que enfrentaba hasta ahora.

La cantante detalló que la decisión del juez le permitirá tomar importantes decisiones sobre la vida de su hija, como elegir la escuela donde estudiará, viajar con ella a distintos países incluido México, sin los obstáculos legales que existían anteriormente y recuperar parte de los recursos económicos destinados al proceso judicial y a la manutención durante estos años.

Natalia Jiménez calificó el proceso como “largo, difícil y caro”, ya que el litigio se desarrolló en Estados Unidos mientras ella reside gran parte del tiempo en México. La famosa agradeció especialmente el respaldo de su familia, amigos, seguidores y de su equipo legal, quienes la acompañaron durante la batalla judicial.

La disputa legal entre Natalia Jiménez y Daniel Trueba se prolongó durante años y en diversas ocasiones la cantante habló públicamente de las dificultades para poder viajar con su hija a México y ejercer plenamente su papel como madre. Con esta nueva resolución judicial, la artista asegura que podrá ofrecerle a Alessandra una vida con mayor estabilidad y menos conflictos familiares.