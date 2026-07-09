Anastasia Kostromitina, la modelo rusa que se hizo viral por su asombroso parecido con Erling Haaland

Erling Haaland continúa siendo una de las grandes figuras del Mundial 2026 y su impacto dentro y fuera de la cancha ha mantenido la atención de los aficionados; sin embargo, esta vez no fue un gol o una jugada lo que lo llevó a ser tendencia, sino una modelo rusa que sorprendió al mundo por su increíble parecido físico con el delantero noruego.

Se trata de Anastasia Kostromitina de 24 años, quien ha sorprendido con rasgos físicos muy parecidos a los de Haaland, sus característicos ojos claros, cabello rubio y mirada intensa han llevado a miles de aficionados a compararla con el futbolista.

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Anastasia Kostromitina, la modelo rusa que comparan con Erling Haaland por su físico

Todo comenzó con un video publicado por la influencer rusa Mariya Kostromitina donde señala que su hija Anastasia Kostromitina comparte rasgos idénticos con Haaland, lo que llevó a que el video se hiciera viral al instante, e incluso varios usuarios bromearon sobre si el delantero tendría una “clon” o una hermana gemela perdida.

Anastasia decidió sumarse al fenómeno viral al recrear algunas de las poses y celebraciones más icónicas de Erling, y con sus imitaciones aumentaron la atención en redes sociales, donde los usuarios continuaron destacando su sorprendente parecido con el delantero noruego.

¿Quién es Anastasia Kostromitina?

Anastasia Kostromitina es una modelo rusa de 24 años que vive en Moscú y forma parte de la agencia Motion Models, donde ha trabajado para varias campañas de marcas como Clarins, Dyson, Uniqlo y Lamoda, entre otras colaboraciones e editoriales y diversos proyectos de moda.

De acuerdo con el medio The Sun, Anastasia se dio cuenta del parecido con Haaland mucho antes de que comenzara el Mundial, pues desde hace cuatro años comenzaron las comparaciones con él.

La modelo asegura que al principio le molestaron estas comparaciones, incluso llegó a pensar que era ofensivo que la compararan con el masculino futbolista; sin embargo, con el tiempo comenzó a verlas con humor, sobre todo por su fascinante talento en la cancha.

“Para ser sincera, pasé por todas las etapas de la negación. Al principio no entendía cómo me parecía a él. Luego me sentí un poco ofendida. Pero ahora me doy cuenta de que parecerme a un atleta tan genial, aunque solo sea físicamente, no está nada mal, así que decidí aprovecharlo”, dijo la modelo, de acuerdo con el medio británico.

Y en cuanto al video de su madre que se hizo viral en las redes sociales durante el enfrentamiento de Brasil VS Noruega en el Mundial 2026, la modelo expresó:

“En cuanto aparecieron los comentarios negativos, me di cuenta de que el video se había vuelto viral. Pero hay muchos más comentarios positivos. Es agradable, los que critican no me molestan, solo le dan más visibilidad al video”, señaló.

Anastasia está convencida de que esta atención mediática, podría ayudarle a impulsar su carrera en el modelaje.