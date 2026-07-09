La extraña enfermedad que casi acaba con el sueño de Lionel Messi y que se convirtió en su principal batalla

Hoy en día, Lionel Messi es reconocido como una de las mayores leyendas del fútbol, su talento excepcional lo ha llevado a conquistar numerosos títulos y a consolidarse como una figura histórica del deporte; sin embargo, un diagnóstico médico pudo haber cambiado su historia.

A los 11 años, Messi fue diagnosticado con un déficit de la hormona del crecimiento (GH), una condición que afectaba su desarrollo físico y crecimiento, lo que pudo haber frenado su sueño de convertirse en futbolista profesional.

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¿Qué es el déficit de la hormona del crecimiento (GH), la enfermedad de Lionel Messi?

Lionel Messi nació el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina, y desde pequeño mostró un gran talento para el fútbol al jugar en Abanderado Grandoli y en las fuerzas básicas de Newell’s Old Boys.

A los 11 años, los médicos le diagnosticaron déficit de la hormona del crecimiento (GH), un trastorno endocrino poco frecuente que afecta el desarrollo físico, pues se trata de una hormona producida por la hipófisis que es esencial para el crecimiento durante la infancia y la adolescencia, por lo que su falta puede causar retrasos importantes si no se trata a tiempo.

El peso y la altura de Messi estaban por debajo de lo normal, y aunque tenía un gran talento, su futuro deportivo se veía amenazado por las limitaciones físicas que le imponía la enfermedad.

¿Cómo fue el costoso tratamiento de Lionel Messi?

En entrevista para el medio Infobae, el endocrinólogo Diego Schwarzstein explicó el tratamiento que recibió Messi por déficit de la hormona del crecimiento, detallando quiénes financiaron el proceso y cómo esta etapa fue determinante en la vida y carrera del capitán argentino.

“La preocupación que él transmitía en las consultas era si su problema de crecimiento o su altura final le iba a permitir ser futbolista profesional”, reveló.

El médico reveló que el tratamiento de Messi fue como el de cualquier paciente con este problema de salud: “No se aplicó nada en especial ni nada que tenga en cuenta el deporte, sino simplemente superar una limitación biológica importantísima en la infancia como es el crecimiento”.

El tratamiento era sumamente costoso, y era muy difícil para su familia cubrir los gastos; sin embargo, Schwarzstein explicó también cómo recibió ayuda el argentino para poder cubrir los costos y seguir persiguiendo su sueño.

“Barcelona habrá pagado un 20% del tratamiento, aproximadamente”, el costo mensual promedio puede rondar de los 1,200 a los 1,500 dólares, durante cuatro a cinco años: “No te comprás un departamento en Barcelona, pero en Argentina sí”.

El médico reveló también que la mayor parte del tratamiento de Messi fue pagado por la obra social de su familia, y cuando la situación económica en Argentina se volvió más difícil, el FC Barcelona se hizo cargo de la etapa final para asegurar que el tratamiento continuara, aunque no financió todo el proceso.

Schwarzstein explicó que, en casos de déficit parcial de la hormona de crecimiento, al finalizar la etapa de crecimiento se realiza una reevaluación para comprobar si los niveles hormonales son suficientes, y en el caso de Messi, los resultados fueron adecuados, por lo que no necesitó continuar con tratamientos ni estudios adicionales.