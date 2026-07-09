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¿Cuánto le cuesta a un jugador recibir una tarjeta en el Mundial 2026? Estas son las multas según la FIFA

No todo es celebración en el Mundial 2026: la FIFA contempla sanciones económicas y deportivas para los jugadores y equipos que incurran en actos de indisciplina.

Julio 09, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Cuánto le cuesta a un jugador recibir una tarjeta en el Mundial 2026?

¿Cuánto le cuesta a un jugador recibir una tarjeta en el Mundial 2026?

Getty Images

El Mundial 2026 se ha convertido en la fiesta deportiva más comentada del año, gracias a la mayor cantidad de partidos que se han podido celebrar en las sedes de México, Estados Unidos y Canadá; sin embargo, el torneo no es pura felicidad.

Más allá de las jugadas espectaculares, las figuras que acaparan los reflectores y las celebraciones mediáticas, el Mundial 2026 también se rige por un estricto código disciplinario de la FIFA, que contempla sanciones económicas y deportivas para jugadores y equipos que incurran en actos de indisciplina.

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¿Cuánto le cuesta a un jugador recibir una tarjeta en el Mundial 2026?

En el Mundial 2026, las tarjetas amarillas y rojas no generan automáticamente una multa económica para las selecciones nacionales, pues de acuerdo con el reglamento de la FIFA, sus consecuencias son principalmente deportivas, ya que pueden derivar en suspensiones y afectar la disponibilidad de los jugadores en los siguientes partidos.

Sin embargo, la FIFA sí contempla multas económicas en casos disciplinarios, pero estas suelen ser determinadas por la Comisión Disciplinaria según la gravedad de la conducta, no por el simple hecho de recibir una amonestación durante un partido.

Diferencia entre sanción deportiva y multa económica

En el Mundial, la tarjeta amarilla actúa como una advertencia disciplinaria y, si un jugador acumula dos amonestaciones antes de la etapa de amnistía, queda suspendido para el siguiente partido.

Por su parte, la tarjeta roja, ya sea directa o por doble amarilla en un mismo encuentro, conlleva una suspensión automática, y la FIFA puede ampliar la sanción si la falta involucra juego brusco grave, conducta violenta, insultos, provocaciones u otros actos que afecten la integridad del torneo.

Las multas económicas en el Mundial suelen reservarse para situaciones de mayor gravedad que una amonestación común, y entre las conductas que pueden derivar en sanciones monetarias se encuentran los actos de violencia o agresión dentro o fuera del campo, los insultos, la discriminación o las provocaciones dirigidas a rivales, árbitros o aficionados, así como el incumplimiento de las normas de la competición establecidas por la FIFA.

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Mundial 2026
Melisa Velázquez
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