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El detalle de la playera de Erling Haaland que rinde homenaje a su madre en el Mundial 2026

La playera de Erling Haaland no solo representa a la selección de Noruega, sino también la historia personal que lo acompaña dentro y fuera de la cancha.

Julio 08, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Por qué juega Erling Haaland como Braut Haaland en el Mundial 2026?

¿Por qué juega Erling Haaland como Braut Haaland en el Mundial 2026?

Getty Images

Erling Haaland se ha consolidado como la estrella goleadora de la Selección de Noruega durante el Mundial 2026, y su desempeño dentro de la cancha ha despertado el interés de los aficionados, quienes buscan conocer más detalles sobre la vida personal del delantero.

Uno de los detalles que ha llamado especialmente la atención, es el nombre que aparece en la camiseta que utiliza durante el torneo, un gesto que va más allá del futbol y que está dedicado a su madre.

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¿Por qué juega Erling Haaland como Braut Haaland en el Mundial 2026?

Erling no solo destaca como goleador de Noruega en el Mundial 2026, sino que también ha generado curiosidad por el nombre que luce en su camiseta, pues los aficionados han notado un pequeño detalle en la camiseta de su uniforme.

Mientras que con el Manchester City utiliza únicamente “Haaland”, con la selección noruega aparece como “Braut Haaland”, y la explicación es simple pero significativa: “Braut” es el apellido de su madre, Gry Marita Braut, y forma parte de su nombre completo: Erling Braut Haaland.

Este detalle también refleja la importancia de sus raíces familiares, ya que en Noruega es común que algunas personas conserven apellidos de ambas ramas familiares, y de esta manera, la camiseta de Haaland no solo representa su compromiso con la selección noruega, sino que también lleva consigo una parte de su historia, identidad y legado familiar dentro del futbol.

La razón por la que Erling Haaland rinde homenaje a su madre en el Mundial 2026

Gry Marita Braut fue campeona nacional de heptatlón en los años 90 y siempre mantuvo una relación cercana con su hijo, y Haaland lo demostró en la final de la Champions League 2023, cuando celebró en el campo junto a ella.

Sin embargo, no es la primera vez que utiliza “Braut Haaland”, pues en sus primeros años, jugaba bajo ese nombre completo, pero en los clubes optó por simplificarlo a “Haaland”, incluso adaptando la ortografía original de Håland para hacerlo más reconocido internacionalmente.

La incorporación de “Braut” sigue siendo una característica distintiva de sus apariciones con la selección nacional, haciendo que su debut en el Mundial 2026 sea aún más personal.

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Erling Haaland Mundial 2026
Melisa Velázquez
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