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Los hijos de leyendas que juegan el Mundial 2026 y continúan el legado de sus padres

Estos futbolistas del Mundial 2026 confirman que el talento puede transmitirse de generación en generación.

Julio 04, 2026 • 
Melisa Velázquez
Hijos de futbolistas que están haciendo su debut en el Mundial 2026

Hijos de futbolistas que están haciendo su debut en el Mundial 2026

Getty Images

En cada Copa del Mundo nacen nuevas historias y leyendas del futbol, y el Mundial 2026 no podía ser la excepción, varios jugadores están haciendo su debut y algunos de ellos están siguiendo los pasos de sus padres dentro de la cancha.

Aunque cargar con un apellido ilustre puede representar una enorme presión, estos futbolistas han demostrado que, más allá de la herencia familiar, poseen el talento suficiente para escribir su propio capítulo en la historia de la Copa del Mundo.

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Hijos de futbolistas que están haciendo su debut en el Mundial 2026

Estas son algunas de las figuras del Mundial 2026 que heredaron su talento de futbolistas que años atrás, marcaron su propio legado dentro de la cancha.

Giuliano Simeone de Argentina

El delantero argentino continúa el legado de su padre, el histórico Diego Simeone, quien disputó los Mundiales de 1994, 1998 y 2002 con la Albiceleste. Giuliano ha logrado abrirse camino gracias a su intensidad, velocidad y entrega, cualidades que recuerdan al estilo con el que el “Cholo” conquistó a los aficionados.

Nicolás Paz de Argentina

El mediocampista argentino es hijo de Pablo Paz, defensor que representó a Argentina en el Mundial de Francia 1998. Nicolás ha destacado por su visión de juego y calidad técnica, convirtiéndose en una de las jóvenes promesas del futbol argentino.

Luca Zidane de Argelia

El apellido Zidane es sinónimo de grandeza, y Luca, el guardameta que representa a Argelia, es hijo de Zinedine Zidane, campeón del mundo con Francia en 1998 y considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Aunque Luca eligió defender los colores del país de origen de su familia paterna, su presencia en el Mundial mantiene viva una de las dinastías más famosas del futbol.

Marcus Thuram de Francia

El atacante francés continúa el legado de Lilian Thuram, campeón del mundo en 1998 y referente de la selección francesa durante más de una década. Marcus se ha consolidado como una pieza importante del ataque galo y sigue ampliando la historia de una de las familias más exitosas del futbol francés.

Erling Haaland de Noruega

Considerado uno de los mejores delanteros del mundo, Erling es hijo de Alf-Inge Haaland, quien disputó el Mundial de 1994 con Noruega, ahora, el goleador lidera el regreso de su selección a una Copa del Mundo con la misión de escribir una historia aún más grande que la de su padre.

Justin Kluivert de Países Bajos

El delantero neerlandés sigue los pasos de Patrick Kluivert, uno de los goleadores más importantes de los Países Bajos y figura del Ajax y el Barcelona. Justin ha construido una carrera propia y el Mundial representa una nueva oportunidad para demostrar que su apellido también tiene presente, no solo pasado.

Giovanni Reyna de Estados Unidos

El talentoso mediocampista heredó la pasión por el futbol de Claudio Reyna, histórico capitán de Estados Unidos y participante en cuatro Copas del Mundo. Giovanni busca consolidarse como el nuevo referente de una selección que apuesta por una generación llena de talento.

Aunque heredaron apellidos históricos, estos futbolistas buscan demostrar su talento y dejar su propia huella en el Mundial 2026, más allá del legado de sus padres.

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