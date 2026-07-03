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Chanel compra Charvet, legendario fabricante de camisas de lujo

La firma de lujo francesa adquirió una de las casas de camisetería más prestigiosas y antiguas del mundo, en una operación que refuerza la estrategia de la maison de preservar el savoir-faire y la artesanía francesa de excelencia

Julio 03, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Charvet es reconocida internacionalmente por sus camisas a medida, corbatas y prendas de alta confección, además de haber vestido a figuras históricas como Winston Churchill, John F. Kennedy y Marcel Proust.

La compra responde al compromiso de la casa fundada por Gabrielle “Coco” Chanel, con la preservación de los oficios artesanales y el patrimonio cultural francés.

Cabe mencionar que la relación entre ambas firmas se fortaleció recientemente bajo la dirección artística de Matthieu Blazy, quien incorporó piezas elaboradas por Charvet en su debut creativo para Chanel.

Dicha adquisión ha reavivado los rumores sobre una posible expansión de Chanel hacia una línea formal de moda masculina. Sin embargo, la directora ejecutiva global de la firma, Leena Nair, que no existen planes para lanzar una colección masculina permanente.

Esta operación se suma a la estrategia de Chanel de adquirir talleres y casas especializadas para proteger el patrimonio artesanal francés, una filosofía que ha convertido a la firma en uno de los grupos de lujo más sólidos del mundo.

Chanel
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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