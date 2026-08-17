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Quién es José Hernández, la nueva pareja de Chiara Ferragni

Chiara Ferragni volvió a abrir su corazón para enamorarse. La empresaria e influencer italiana mantiene una relación con un ejecutivo colombiano alejado del mundo del espectáculo, con quien recientemente ha compartido viajes y momentos familiares

Agosto 17, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Después de su mediática separación del rapero Fedez y de terminar su romance con Giovanni Tronchetti Privera Chiara Ferragni comenzó una nueva etapa sentimental al lado de José Hernández.

Las primeras pistas de su relación surgieron en marzo, cuando la revista italiana Chi difundió fotos de ambos paseando por un parque de Milán. En las imágenes aparecían acompañados por Paloma, la perrita de la influencer, y se mostraban cariñosos. Hernández también fue visto conviviendo con Marina Di Guardo, madre de Ferragni.

Aunque inicialmente ninguno habló públicamente del romance, la empresaria terminó con las especulaciones en mayo, al publicar su primera doto junto a él durante la celebración de su cumpleaños número 39 en el lago de Como.

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José Hernández, el hombre que conquistó el corazón Chiara es un ejecutivo que ha desarrollado su trayectoria profesional en la industria de los neumáticos. A diferencia de Chiara, mantiene un perfil discreto y tiene poca actividad pública en redes sociales.

Estudió Ingeniería de Gestión en la Universidad del Norte, en Colombia. En 2014 se trasladó a Italia para cursar una maestría de dos años en el Politécnico de Milán.

Su carrera profesional incluye cargos en empresas como Pirelli y Prometeon Tyre Group. Posteriormente se incorporó a Yokohama TWS, donde se ha desempeñado como responsable global de negocios.

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Según la prensa italiana, Ferragni y Hernández se conocieron en Cartagena de Indias durante las vacaciones navideñas de finales de 2025. La creadora de contenido viajó a Colombia acompañada por su hermana Valentina Ferragni y un grupo de amigos.

Tras aquel encuentro, comenzaron a frecuentarse y fueron captados juntos en Milán. La relación habría avanzado rápidamente, ya que Hernández fue presentado a la madre, las hermanas y el círculo cercano de la empresaria.

En los últimos meses también han sido vistos juntos en Madrid, Marbella, Portofino y el lago de Como. Ferragni incluso se refirió a él como “mi amor” durante unas vacaciones en las que estuvieron presentes Leone y Vittoria, los hijos que tuvo con Fedez.

Chiara Ferragni
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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