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¿Por qué recrearon el histórico velo de la princesa Diana? Su diseñadora rompe el silencio 45 años después

Elizabeth Emanuel, la diseñadora del vestido de novia de Lady Di, explica la razón del por qué tuvo que recrear el velo de novia 45 años después.

Agosto 09, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Por qué recrearon el histórico velo de la princesa Diana? Su diseñadora rompe el silencio 45 años después

¿Por qué recrearon el histórico velo de la princesa Diana? Su diseñadora rompe el silencio 45 años después

Getty Images

Cuando Dina se casó con el entonces príncipe Carlos, marcó tendencia nupcial con su impresionante vestido de novia confeccionado en seda; sin embargo, uno de los detalles que se volvió inolvidable, fue el velo de 12 metros de largo.

Confeccionado en tul de seda ultrafino, fue diseñado para complementar la majestuosa cola de 7.62 metros del vestido nupcial, su delicado bordado y el encaje antiguo que adornaba los bordes lo convirtieron en una de las creaciones más memorables de la historia de la moda nupcial.

Hoy vuelve a estar en la mira del mundo debido a que Elizabeth Emanuel, la diseñadora del vestido de novia de Lady Di, tuvo que volver a recrearlo para una exhibición conmemorativa, y aprovechó la oportunidad para revelar algunos detalles desconocidos de la icónica pieza.

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¿Qué pasó con el velo de novia de la princesa Diana?

La diseñadora británica Elizabeth Emanuel, quien junto con su entonces esposo David Emanuel creó el vestido de novia de Diana, tuvo que recrear desde cero la icónica pieza nupcial.

Elizabeth cree que el velo original de Lady Di se perdió o quedó irreparablemente dañado con el paso del tiempo, por lo que colaboró con el Museo de la Princesa Diana para crear una réplica.

Necesita ese velo. Esa es toda la magia. Por eso lo llamo el Velo de Luz. Puedes ver el destello y cómo irradia. El vestido no está tan completo sin el velo”.

¿Por qué recrearon el histórico velo de la princesa Diana? Su diseñadora rompe el silencio 45 años después

¿Por qué recrearon el histórico velo de la princesa Diana? Su diseñadora rompe el silencio 45 años después

Bettmann/Bettmann Archive

Recrear el velo fue un proceso complejo que requirió el mismo trabajo artesanal de hace 45 años, y para lograrlo, la diseñadora volvió a colaborar con el histórico taller londinense Hand & Lock, responsable del bordado original en 1981: “Nos mantuvimos lo más fieles posible a las especificaciones”, contó.

Para recrear el velo, Elizabeth utilizó un fragmento de la tela original y otro tejido elaborado en el mismo telar, y debido a su enorme tamaño, la pieza tuvo que confeccionarse por secciones.

El velo era más grande que la habitación donde lo estaban haciendo y tuvieron que elaborarlo por etapas”, relató.

Un velo de novia que marcó historia

El velo no solo destacó por sus dimensiones, sino también porque fue diseñado para enmarcar la famosa tiara Spencer, la joya perteneciente a la familia de Diana que sustituyó a una corona real y reforzó el carácter personal de su look nupcial.

Aunque han pasado más de cuatro décadas desde aquel 29 de julio de 1981, el vestido y el velo de Diana continúan siendo una fuente de inspiración para diseñadores y futuras novias en todo el mundo.

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