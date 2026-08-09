¿Quién es y a qué se dedica Jason Bard Yarmosky? El hombre que le robó el corazón Katie Holmes

Los rumores de un romance entre Jason Bard Yarmosky y Katie Holmes comenzaron a principios del mes de julio, cuando ambos fueron fotografiados tomados de la mano durante una proyección de The Invite en East Hampton, Nueva York.

Sin embargo, una fuente cercana a Katie reveló más tarde que la actriz conoció a Yarmosky durante una cena y que, tras ese primer encuentro, comenzaron a salir, y tras varias citas más, finalmente decidieron hacer oficial su relación.

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¿Quién es Jason Bard Yarmosky, el novio de Katie Holmes?

Jason Bard Yarmosky nació en Nueva York en 1987 y pasó parte de su infancia en el East End de Long Island, desde pequeño desarrolló un vínculo muy cercano con sus abuelos, quienes inspiraron gran parte de su obra artística.

Desde que inició su carrera como pintor, Jason Bard ha exhibido sus pinturas y dibujos en galerías y museos de prestigio alrededor del mundo, y tras graduarse en 2010 de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York con una licenciatura en Bellas Artes (BFA), su obra ha formado parte de exposiciones en instituciones como el Brooklyn Museum of Art, el Crystal Bridges Museum of American Art, el San Antonio Museum of Art y el Yellowstone Art Museum.

Su estilo se distingue por fusionar técnicas pictóricas tradicionales de los siglos XVII y XVIII con imágenes contemporáneas, una propuesta que lo ha llevado a exponer en ciudades como Los Ángeles y París.

¿Cómo ha sido la relación de Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky?

De acuerdo con la revista People, Katie se siente profundamente conectada con Jason, pues siempre se ha sentido atraída por las personas que aman el arte.

“Katie siempre se ha sentido atraída por las personas creativas”, dijo una fuente a al medio. “Le encanta estar rodeada de personas apasionadas por lo que hacen. Le gusta aprender y experimentar cosas nuevas”.

Sin embargo, también se ha confirmado que durante cada cita, siente que realmente tienen química y cada momento se ha sentido muy especial para ella.

“Katie y Jason parecían tan felices después de cenar caminando juntos, abrazándose, sonriéndose y dándose palmaditas en la espalda”, dijo la fuente. “Jason incluso abrió suavemente la puerta del coche para que ella entrara. Parecían tan felices y enamorados”.

El 21 de julio, Holmes y Yarmosky asistieron juntos a la exclusiva serie de conciertos Soho Sessions en Nueva York, donde fueron fotografiados tomados de la mano, besándose y abrazándose mientras disfrutaban de la actuación de Sienna Spiro.