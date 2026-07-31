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Katie Holmes rompe el silencio sobre la decisión de Suri de dejar atrás el apellido de Tom Cruise

Tras revelarse que Suri ha eliminado el apellido de Tom Cruise de forma legal de su nombre, se ha revelado cuál fue la reacción de su madre Katie Holmes.

Julio 31, 2026 • 
Melisa Velázquez
Katie Holmes rompe el silencio sobre la decisión de Suri de dejar atrás el apellido de Tom Cruise

Katie Holmes rompe el silencio sobre la decisión de Suri de dejar atrás el apellido de Tom Cruise

Getty Images

Hace unos días se dio a conocer que Suri, hija de Katie Holmes y Tom Cruise, eliminó legalmente el apellido de su padre tras alcanzar la mayoría de edad, marcando el cierre de una etapa de su vida que estuvo marcada por la distancia y la ausencia pública del actor.

Ahora se ha dado a conocer cómo reaccionó Katie a la decisión de su hija y el apoyo incondicional que le ofreció para que pudiera adoptar el apellido materno y pasar a llamarse Suri Noelle.

Te podría interesar: Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, dice adiós legalmente al apellido de su padre

Así reaccionó Katie Holmes al decisión de su hija Suri Noelle de quitarse el apellido de Tom Cruise

De acuerdo con Page Six, Katie Holmes siempre consideró que la decisión fue completamente de Suri y respetó su deseo de dar ese paso, acompañándola y apoyándola durante todo el proceso, sin influir en ningún momento en su decisión.

A Katie no le sorprendió la decisión de Suri de eliminar legalmente ‘Cruise’ de su apellido, porque así es Suri”, reveló una fuente al medio. “Siempre ha sido increíblemente independiente y segura de sí misma a la hora de tomar sus propias decisiones”.

El medio reveló que la decisión de Susri no se dio de manera impulsiva, sino que la fue meditando con el tiempo hasta que finalmente decidió que era lo correcto para ella.

Esto tampoco fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Fue una decisión que se fue gestando con el tiempo, y Katie respetó el proceso de Suri en cada paso del camino”.

Y agregó que la actriz considera que su hija ya tiene la edad suficiente como para comenzar a tomar sus propias decisiones: “Y la apoya plenamente en todo lo que ella considere correcto para ella”.

El debut de Suri, hija de Katie Holmes y Tom Cruise, en el teatro musical

Así reaccionó Katie Holmes al decisión de su hija Suri Noelle de quitarse el apellido de Tom Cruise

Getty Images

Katie Holmes se siente orgullosa de la mujer en la que se está convirtiendo su hija Suri Noelle

Por otra parte, la misma fuente ha señalado que Katie se siente profundamente orgullosa de la mujer en que su hija se está convirtiendo y en la forma en que está tomando el rumbo de su vida y cómo toma decisiones para su bienestar.

Katie ha dedicado años a criar a Suri para que piense por sí misma y se convierta en una persona independiente, y está increíblemente orgullosa de la joven segura de sí misma e independiente en la que se ha convertido. Ahora es adulta, y Katie siempre ha creído que ese tipo de decisiones personales le corresponden a ella”.

Y concluyó con sus declaraciones: “Más que nada, Katie solo quiere que Suri sea feliz y viva la vida a su manera”.

El cambio de nombre de Suri ya aparece en los registros públicos de votantes de Pensilvania, donde estudia en la Universidad Carnegie Mellon, dejando claro que todo ya se ha hecho de forma legal.

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