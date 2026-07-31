¿Vuelve Kevin McCallister? Macaulay Culkin quiere una secuela de Mi pobre angelito y Disney está interesado

Desde su estreno en 1990, Mi pobre angelito se convirtió en un clásico imprescindible de la Navidad y catapultó a Macaulay Culkin al estrellato, consolidándolo como uno de los actores infantiles más famosos y exitosos del mundo.

Ahora, nuevos informes indican que Culkin quiere regresar como Kevin McCallister en una nueva secuela de Mi pobre angelito, y la propuesta ya habría llegado a Disney, que supuestamente estaría interesado en desarrollarla.

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Macaulay Culkin trabaja en una secuela de Mi pobre angelito y Disney está interesado

La revista People ha sido la primera en revelar algunos de los detalles del proyecto que traería de regreso a Macaulay Culkin como Kevin McCallister y la posibilidad de que se desarrolle a corto plazo.

“Está en las primeras etapas, muy pronto. Es solo una idea y casi un semáforo verde de Disney”, reveló una fuente a People. “A Disney le encantó la idea de Macaulay y todo el mundo quiere ver que esto suceda”, se ha revelado.

¿De qué trataría la secuela de Mi pobre angelito?

De acuerdo con The Today Show, la propuesta de Macaulay contempla su regreso como Kevin McCallister, y el actor ya había adelantado públicamente esta idea durante un evento celebrado en 2025, donde imaginó una secuela en la que Kevin, ahora convertido en padre, queda accidentalmente fuera de su propia casa mientras su hijo coloca ingeniosas trampas para impedir que vuelva a entrar.

“Se me ocurrió una idea”, dijo Culkin en su gira A Nostalgic Night with Macaulay Culkin el domingo 22 de noviembre, en un evento celebrado en el Long Beach Convention and Entertainment Center en Long Beach, California. “O soy viudo o divorciado. Estoy criando a un niño y todo eso. Estoy trabajando muy duro, no presto suficiente atención, y el niño se está enfadando conmigo, y luego me quedo fuera”.

La cinta original de 1990 sigue a Kevin McCallister, un niño que es olvidado por su familia cuando viaja a París y debe defender su casa de dos ladrones utilizando ingeniosas trampas.

Culkin retomó el papel en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992), mientras que las siguientes entregas y el reinicio de Disney+ de 2021 contaron con elencos completamente diferentes.