Así despidió el protagonista de “Mi pobre angelito” a Catherine O’Hara

Tras el fallecimiento de Catherine O’Hara, Macaulay Culkin a sus 71 años, el actor compartió un mensaje profundamente emotivo para despedirse de quien dio vida a su madre en Mi pobre angelito, una de las películas más queridas del cine familiar.

“Mamá. Pensé que teníamos tiempo… Quería más”, escribió el actor, recordando con nostalgia y amor a O’Hara, con quien compartió pantalla cuando tenía 9 años, durante el rodaje de la cinta que lo lanzó al estrellato mundial a principios de los años noventa.

El mensaje, breve pero cargado de sentimiento, revela el vínculo especial que trascendió la ficción y que marcó una etapa clave en la vida del actor. Para millones de espectadores, Catherine O’Hara fue la mamá que cruzó continentes por su hijo; para Culkin, una figura entrañable de sus primeros años.