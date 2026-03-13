La “niña más bella del mundo”, Thylane Blondeau, anuncia su compromiso con Ben Attal

Thylane Blondeau, conocida internacionalmente como “la niña más bella del mundo”, anunció su compromiso con el actor y DJ francés Ben Attal. La modelo compartió el momento a través de redes sociales con imágenes de la romántica propuesta, acompañadas del mensaje: “Le dije que sí a mi mejor amigo”.

Blondeau saltó a la fama en 2006, cuando tenía 6 años, tras protagonizar una sesión para una revista de moda de alta gama. Las imágenes se viralizaron y la prensa internacional comenzó a referirse a ella como “la niña más bella del mundo”, un apodo que marcó el inicio de su carrera en la moda.

Desde entonces, ha trabajado con diversas marcas de lujo y se ha consolidado como modelo e influencer dentro de la industria. Por su parte, Ben Attal también pertenece al mundo del espectáculo: es actor, DJ e hijo del cineasta Yvan Attal y de la cantante y actriz Charlotte Gainsbourg.

La pareja mantiene una relación desde hace varios años y ahora ha decidido dar el siguiente paso hacia el matrimonio, compartiendo con sus seguidores este nuevo capítulo en su historia.