El poderoso significado detrás de que Zendaya reviva el vestido que Whitney Houston usó en 1987

Cuando Zendaya apareció en la alfombra de los ESSENCE Black Women in Hollywood Awards 2026, su elección de vestuario fue mucho más que una declaración de estilo. La actriz lució un vestido blanco con una gran flor en el hombro diseñado por Eugene Alexander en 1987, el mismo que Whitney Houston llevó décadas atrás, convirtiendo el momento en un poderoso guiño histórico.

Dirck Halstead/Getty Images

¿Un guiño por parte de Zendaya?

Que Zendaya haya elegido este diseño para una ceremonia que celebra el impacto de las mujeres negras en Hollywood no parece casual. Whitney Houston fue una de las figuras que abrió camino para generaciones posteriores en la música, el cine y la cultura pop, y su influencia sigue resonando hoy.

Monica Schipper/Getty Images

¿Qué tiene que ver Carrie Bradshaw?

El vestido también tuvo una segunda vida en la cultura popular cuando Sarah Jessica Parker lo usó como Carrie Bradshaw en la película de Sex and the City, llevando el diseño a una audiencia global y reafirmando su lugar como un momento memorable de la moda en el cine mainstream. Es poderoso porque la serie habló de tabúes acerca de la liberación femenina expresada a través de la sexualidad, la moda y en la amistad.

James Devaney/WireImage

En ese contexto, el vestido que alguna vez pasó de Whitney Houston a Carrie Bradshaw ahora vuelve a cobrar vida en Zendaya, en un evento dedicado precisamente a reconocer la influencia y la resiliencia de las mujeres negras en la industria. Más allá de la moda, el gesto simboliza unión entre generaciones de mujeres, orgullo femenino y memoria cultural.