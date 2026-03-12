Revista
Moda

El poderoso significado detrás de que Zendaya reviva el vestido que Whitney Houston usó en 1987

La actriz recupera el icónico diseño de Eugene Alexander que Whitney Houston usó en 1987 y que décadas después Sarah Jessica Parker, ¿Qué une a estas tres mujeres?

Marzo 12, 2026 • 
Tania Franco
El poderoso significado detrás de que Zendaya reviva el vestido que Whitney Houston usó en 1987

Getty Images.

Cuando Zendaya apareció en la alfombra de los ESSENCE Black Women in Hollywood Awards 2026, su elección de vestuario fue mucho más que una declaración de estilo. La actriz lució un vestido blanco con una gran flor en el hombro diseñado por Eugene Alexander en 1987, el mismo que Whitney Houston llevó décadas atrás, convirtiendo el momento en un poderoso guiño histórico.

El poderoso significado detrás de que Zendaya reviva el vestido que Whitney Houston usó en 1987

Dirck Halstead/Getty Images

¿Un guiño por parte de Zendaya?

Que Zendaya haya elegido este diseño para una ceremonia que celebra el impacto de las mujeres negras en Hollywood no parece casual. Whitney Houston fue una de las figuras que abrió camino para generaciones posteriores en la música, el cine y la cultura pop, y su influencia sigue resonando hoy.

El poderoso significado detrás de que Zendaya reviva el vestido que Whitney Houston usó en 1987

Monica Schipper/Getty Images

¿Qué tiene que ver Carrie Bradshaw?

El vestido también tuvo una segunda vida en la cultura popular cuando Sarah Jessica Parker lo usó como Carrie Bradshaw en la película de Sex and the City, llevando el diseño a una audiencia global y reafirmando su lugar como un momento memorable de la moda en el cine mainstream. Es poderoso porque la serie habló de tabúes acerca de la liberación femenina expresada a través de la sexualidad, la moda y en la amistad.

Zendaya revive vestido que usó Whitney Houston y Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw - ¿Qué significa?

James Devaney/WireImage

En ese contexto, el vestido que alguna vez pasó de Whitney Houston a Carrie Bradshaw ahora vuelve a cobrar vida en Zendaya, en un evento dedicado precisamente a reconocer la influencia y la resiliencia de las mujeres negras en la industria. Más allá de la moda, el gesto simboliza unión entre generaciones de mujeres, orgullo femenino y memoria cultural.

Carrie Bradshaw Sarah Jessica Parker Zendaya Whitney Houston sex and the city
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Zendaya-en-el-desfile-de-París-2026.jpg
Moda
Zendaya deslumbra en el desfile de Louis Vuitton Otoño-Invierno 2026-2027
Marzo 11, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
Las celebridades más fashion del desfile de Louis Vuitton en Paris Fashion Week
Moda
Las celebridades más fashion del desfile de Louis Vuitton en Paris Fashion Week
Marzo 10, 2026
 · 
Tania Franco
WhatsApp Image 2026-03-08 at 4.28.14 PM.jpeg
Moda
Madre e hija redefinen la feminidad a través del diseño con Margarite
Marzo 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Las celebridades más chic del desfile de Chanel en Paris Fashion Week 2026 - Margot Robbie
Moda
Las celebridades más chic del desfile de Chanel en Paris Fashion Week 2026
Marzo 09, 2026
 · 
Tania Franco
marcas-mexicanas-sustentabilidad-adn-.jpg
Moda
Las marcas de moda mexicanas con la sustentabilidad en su ADN
Llega el Día de la Tierra y hacemos un recuento de aquellas marcas mexicanas que buscan cambiar a nuestro planeta, a través de la sustentabilidad.
Abril 22, 2024
 · 
Emiliano Lobato
La verdad detrás del romance entre Sarah Jessica Parker y JFK Jr.
Entretenimiento
La verdad detrás del romance entre Sarah Jessica Parker y JFK Jr.
La actriz de Sex & the City recordó su breve relación con John F. Kennedy Jr. y explicó por qué hoy prefiere hablar de él con cautela y respeto
Febrero 26, 2026
 · 
Tania Franco
Las teorías conspirativas que rodean el desfile de Matières Fécales en Paris Fashion Week
Moda
Las teorías conspirativas que rodean el desfile de Matières Fécales en Paris Fashion Week
La provocadora colección “The 1%”, presentada por Hannah Rose Dalton y Steven Raj Bhaskaran, generó debate en redes al abordar el poder, la riqueza y el precio de la belleza desde una estética inquietante
Marzo 09, 2026
 · 
Tania Franco
Max-Alexander.jpg
Moda
Max Alexander, el niño de 9 años más joven en presentar su colección en Paris Fashion Week
Con solo nueve años, Max Alexander presentó una colección llena de color, confirmando que su talento va más allá de la edad y su pasión ya esta en uno de los escenarios más importantes de la moda
Marzo 06, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente