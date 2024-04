Las marcas de moda mexicanas con la sustentabilidad en su ADN

Alguna vez escuché una frase, que considero muy cierta: “Todos somos partícipes de la moda, incluso si no nos damos cuenta, y sin importar nuestro contexto socioeconómico, edad o de la cultura a la que pertenecemos”. Por más que suene obvio, es muy común ver cómo la gente se aliena de este mundo, pensando que se encuentran en las periferias, cuando todos somos protagonistas en la moda. Recuerdo también escuchar otra fase, que Erica Valencia, CEO de Ectárea y Ectágono mencionó: “No podemos pensar en la naturaleza como algo ajeno a nosotros, porque al final de cuentas, estamos hechos de naturaleza y somos uno mismo”. Estas dos declaraciones me han hecho cuestionar el impacto que tiene el separarnos de las cosas, en lugar de empaparnos de ellas y buscar un bien común. En el marco del día de la Tierra, y buscando dar mejores opciones para aquellos que no saben ni por dónde empezar, traemos una lista de marcas mexicanas que ponen la sustentabilidad antes que cualquier cosa.

¿Qué es la sustentabilidad?

Parece un poco repetitivo explicar qué es la sustentabilidad. Los recientes movimientos sociales se han encargado de enseñarnos todos sus componentes o implicaciones de la A a la Z. En pocas palabras, la sustentabilidad requiere que cualquier producción hecha por el hombre utilice los recursos naturales que están disponibles para nosotros sin utilizar más de los necesarios. Incluso la ONU, en años recientes, ha incluido también el procurar el bienestar de todas las partes involucradas desde los trabajadores hasta las personas que consumen el producto final.

Las marcas mexicanas que aman la sustentabilidad

ESANT

Fundada por Aline Díaz, esta marca nos hace cuestionar y eliminar cualquier preconcepción que teníamos sobre el término “moda sustentable”. Su ethos recae en crear piezas minimalistas y atemporales con materiales de la mejor calidad, confeccionados por manos artesanas en las mejores condiciones laborales posibles. Su esencia se centra no sólo en crear piezas coma sino en contar historias. La calidad excepcional de cada una de las prendas permite tener una pieza statement dentro de nuestro clóset por años, que es tan versátil como nos gusta. Fuera de plantarse un sello de “sustentabilidad” esta marca replantea nuestra relación con las piezas y su longevidad, demostrando que, en efecto nuestra ropa nos puede acompañar por toda la vida sin ser desechada.

Montserrat Messeguer

Pionera del vaquero moderno, Montserrat Messeguer ha basado su práctica en enseñarle al mundo que los productos tradicionales mexicanos son el epítome de la sustentabilidad. Seguramente recuerdas las botas vaqueras virales que Dua Lipa usó y que todo mundo envidiamos punto y seguido Montserrat Meseguer se especializa en la creación de leather pieces hechas en México de manera ética con piel de segundo uso. La importancia de su trabajo ha tenido un peso importante ya que ha logrado desmentir el mito de la piel vegana y todos los derivados del petróleo. Sus diseños además de ser atemporales tienen un toque muy cool que es esencial para elevar cualquier outfit.

YAKAMPOT

Promoviendo el vasto patrimonio cultural de nuestro país, Concha Orvañanos crea YAKAMPOT. Su esencia se basa en visualmente representar el legado de México en el mundo, con prendas sencillas, pero con una construcción única. Los volúmenes y texturas son todos realizados de manera artesanal, y el uso de materia prima local como telas de distintas regiones de México, así como teñido artesanal, hacen de YAKAMPOT una marca sustentable.

Revés

Revés es una marca de slow fashion basada en la Ciudad de México. La firma cuenta con un modelo “cut-to-order”, es decir que hacen cada pieza está hecha únicamente si alguien la compra. Esto evita problemas de sobreproducción y de desechos y merma excesiva. Su pieza estrella son los pantalones que, con siluetas diferentes y en una selección de denim japonés exquisito, han enamorado a México. Sin duda una marca que tienes que tener en el radar y en el closet.

NIN Studio

Con un acercamiento holístico a la ropa, NIN Studio busca crear piezas longevas que duren toda la vida. Su versatilidad y espíritu joven crea un imaginario excepcional en el que las prendas dan vida a quien las porte. El uso de tejidos está enfocado al cuidado del medio ambiente y al mínimo desperdicio, pues obtienen sus telas y producimos nuestra ropa en la Ciudad de México y sus alrededores, minimizando las emisiones de carbono que se generan de importar materiales de otros continentes. Gracias a este proceso local logran colaborar con pequeñas empresas de nuestra comunidad, cultivando la confianza y el respeto con todas las personas con las que trabajan.

¿Por qué la moda mexicana necesita a la sustentabilidad?

México ha demostrado ser un país con una cultura por lo local y con un aprecio enorme hacia lo hecho aquí punto y seguido la sustentabilidad se ha visto plagada por las nuevas tendencias que surgen coma y a través de esto ha surgido un fenómeno llamado greenwashing. A través de este las marcas fingen ser sustentables con la finalidad de vender más sin embargo es importante que nosotros como consumidores logremos distinguir qué marcas verdaderamente procuran el bienestar del medio ambiente y los mexicanos. En conclusión, necesitamos más marcas sustentables porque todo mundo es consumidor de la moda coma y todo mundo debería preocuparse por el futuro de nuestro planeta.