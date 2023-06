Yakampot presenta su nueva colección, colaboración de Concha Orvañanos y Sharon Drijanski

C: ¿Cómo surgió la idea de colaborar juntas?

Sharon: Nos conocemos de hace mucho años, yo tuve una tienda y siempre, conocí a Yakampot y a Concha. Esto salió de que yo la invité a colaborar a mi marca Loona, hicimos una colaboración juntas, después de la colaboración Concha me invitó a ser parte de su proyecto.

C: ¿Cuál fue la inspiración detrás de la colección y como se refleja en sus diseños?

Concha: La razón por la que quise invitar a Sharon como directora creativa es porque tiene cierta sensibilidad y conexión con la Tierra, que buscamos cada vez más en Yakampot. Desde que empezamos a idear la colección, queríamos que tuviera algo relacionado con los árboles. Sharon nombró a cada pieza con un árbol, y al final siempre queremos que las artesanas participen en la creación y en la inspiración, cuando nos la mostraron una que nos encantó y al preguntarles el nombre nos dijeron que era la ceiba.

“Nada es casualidad en esta vida, la Ceiba que era un árbol sagrado para los Mayas de esta comunidad, todo encaja a la perfección, el árbol, que es la conexión entre la tierra y el cielo.”

Sharon Drijanski Einar Gonzalez

Sharon: Esperemos que guste esto, que guste esta manera de que no es una moda fuerte, gritona, lo que queremos es concientizar a la gente, todas estas piezas van con lo que ya tienen, que pueden ir agregando poco a poco, no hay prisa, no hay escándalo, simplemente son piezas hechas con los mejores materiales, dando trabajo a artesanos hechas con mucho amor.

C:¿ Cómo han logrado equilibrar esta inspiración maya con las tendencias contemporáneas?

Sharon: Lo principal es situarnos donde estamos parados ahora en la tierra, el mundo que vivimos actualmente, que nos une, no queremos seguir tendencias, no seguir a la moda rápida. Queríamos piezas que durarán toda la vida, el ADN de Yakampot es juntar el trabajo artesanal con los mejores materiales,así se pueden combinar con el mundo actual, nuestras piezas son más que una moda, que sean para siempre, y sean contemporáneas para la mujer de hoy.

C: ¿Cuál es el impacto social que buscas generar a través de la marca al colaborar con artesanos?

Concha: Hay varios ámbitos, primero un impacto social importante en términos de preservar la cultura, y mantener para estas comunidades vivas, es lo que les da un arraigo, les da seguridad, hay una definición, que dice que para mantener la cultura viva tienes que tener ese arraigo, una vez que te sientes seguro te da capacidad de crecer y ser creativo. Lo que hacemos, es estar promoviendo y dando trabajo a estas mujeres, para mantenerse unidas con sus familias, este impacto es más sútil y no tan directo, porque además de lo obvio, que es dar empleo, nos gusta pensar que estamos manteniendo la cultura viva, a ellos les da sentido de pertenencia y seguridad de ser libres.

Concha Orvañanos Einar Gonzalez

C: Dirías que este impacto es lo más gratificante, o hay algo más?

Concha: Además de la parte social, me gratifica mucho pensar que estas mujeres pueden seguir viviendo en sus comunidades, la cantidad de mujeres indígenas , que tienen que migrar de sus comunidades a la ciudad. Pierden la calidad de vida que tienen, porque tienen que abandonar su modo de vida, sus nidos , y al no tener trabajo seguro, tienen que migrar a la ciudades, y las vemos aquí en las calles, lo cual es una tristeza espantosa. También existe un impacto medioambiental muy importante, porque a la larga, las comunidades indígenas son las que mejor cuidan el planeta, al estar trabajando directamente con la tierra, y tener esta reciprocidad, son las que más la cuidan. Sí una comunidad indigena migra a las ciudades, el terreno queda tendido para ser devastado, así que el impacto medioambiental es igual de importante.

Sharon: Es importante que el arte no muera, la industria es tan rápida que estas mujeres acaban sin trabajo, se trasladan a las ciudades donde acaban trabajando a un ritmo que no tiene límite, rapidísimo.

C:¿Durante la colaboración encontraron algún reto, alguna dificultad?

Sharon: Todo venía, todo encajó perfecto, la manera de trabajar fue excelente.

Concha: Ninguno, yo confió totalmente en el ojo creativo de Sharon, cada cosa que proponía lo complementamos aquí con el taller, fue muy fácil trabajar juntas.

C: ¿Qué opinan de la industria de la moda mexicana en los últimos años?, ¿ha cambiado?

Sharon: Hay mucho que mejorar siempre, las marcas siguen tratando de ser iguales que las marcas que ven en redes sociales, y no se preocupan por lo que deberían de preocuparse, los materiales, la forma de trabajo, siempre habrá marcas que sobresalen, pero la verdad es qué es mínima.

Concha: El consumo, no solo de parte de la marca, también del cliente. Nos hemos vuelto más conscientes de lo que consumimos, pero por el otro lado, hay tanta información y tanto ruido que seguimos consumiendo.

Sharon: La gente aún no llega al punto a donde se empieza a cuestionar, y comienza a hacer preguntas a las marcas. Es ahí donde habría un cambio, pero estamos en el proceso, ahí vamos.

Sharon Drijanski y Concha Orvañanos Einar Gonzalez

C: ¿Qué consejo le darían a diseñadores jóvenes que desearían entrar a la moda ética y artesanal?

Sharon: No escuchen el ruido que hay allá afuera, es muy fuerte, en las redes sociales, hay mucho ruido, y trabajar de esta manera, artesanal, es mucho más silencioso, a un ritmo más personal. Lo importante es escucharse, y seguir por el rumbo que les llamó a hacer un cambio, es un cambio que no es tan ruidoso pero que vale la pena para todos.

Concha: Agregando a lo que dice Sharon, que tengan claro cuál es su propósito, es una industria muy dura, muy competida, con muchísimo ruido. Si tu propósito es firme, es lo único que te va a mantener vivo, escucha tu voz.

C: ¿Qué sigue para ustedes? ¿Cuáles son sus planes a futuro?

Concha: Sharon va a dirigir la siguiente colección, de ahí como rió, vamos fluyendo.

Sharon: Concha tiene sus proyectos, yo tengo mis proyectos, no queremos ir al ruido que hay afuera, del que estamos hablando mucho. Vamos despacio, vamos trabajando, construyendo, que al final, el camino, que es nuestra vida, es para ir disfrutando y ver que va pasando.