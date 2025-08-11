Suscríbete
Así es el exclusivo bolso bañado en oro de Lauren Sánchez

Kelly Midas, el bolso con oro de 200.000 euros que tiene Lauren es uno de los más costosos del mundo

August 11, 2025 
Diana Laura Sánchez
El bolso de oro que usa Lauren Sánchez es un Hermès Kelly Midas, hecho con oro de 18 quilates y con un valor de alrededor de 200.000 euros, según The Luxonomist.

Este bolso es una versión auténtica y especial del clásico Kelly de Hèrmes con detalles en oro y un diseño inspirado en la leyenda del Rey Midas, del que decían convertía en oro todo lo que tocaba. La versión de este bolso exclusivo que posee la esposa de Jeff Bezos es de piel de cocodrilo y tiene herrajes de oro macizo.

Los artesanos de la firma cambiaron el asa de piel del bolso Kelly por una pieza de oro amarillo de 18 quilates, haciendo como si el propio Midas hubiera tocado el bolso, combinando oro y cuero.

bolso-kelly-midas-lauren-sanchez.jpeg

Este detalle hace que el Kelly Midas sea un modelo muy caro de conseguir. El año pasado, Sotheby’s subastó un modelo Kelly Midas 25 por unos 136.000 euros, aunque hay modelos confeccionados en piel de cocodrilo que han llegado a superar los 200.000 euros.

Lauren Sanchez presumió de Kelly Midas durante su boda en Venecia, así como en París, durante la Semana de la Alta Costura.

No obstante, hay otro modelo más caro además del que tiene Lauren. Se trata de una versión en oro blanco y con incrustaciones de diamantes.

