Maria Grazia Chiuri es la nueva directora creativa de Fendi

La diseñadora de moda italiana Maria Grazia había liderado las líneas de moda femenina y Alta Costura de Dior desde 2016, pero hace unos meses fue sustituida por Jonathan Anderson.

Maria vuelve a la industria de la moda para asumir el rol de directora creativa de Fendi, la primera en la que trabajó cuando apenas acababa de terminar sus estudios de diseño de moda.

En los últimos 9 años, ha sido reconocida por su innovadora visión y su compromiso con la inclusión y el empoderamiento femenino.

Maria nació en Roma, hija de un militar y una modista, se unió a un taller de costura familiar a temprana edad para después abrir su propia boutique en la capital italiana. Estudió en el Instituto Europeo de Diseño (IED). Posteriormente, se especializó en diseño de bolsos en Fendi y ayudó a desarrollar el icónico bolso baguette.

Tras presentar la colección Primavera/Verano 2026 de Fendi, durante la pasada Semana de la Moda de Milán, Silvia Venturini Fendi puso fin a su etapa en la dirección creativa, para ser Presidenta Honoraria, para preservar el legado de la firma e impulsar su presencia internacional.

Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo de LVMH Group expresó, “Maria Grazia Chiuri es uno de los mayores talentos creativos de la moda actual, y estoy encantado de que haya elegido regresar a Fendi para continuar expresando su creatividad dentro del grupo LVMH, después de compartir su audaz visión de la moda. Rodeada de los equipos de Fendi y en una ciudad que le es querida, estoy convencida de que Maria Grazia contribuirá a la renovación artística y al éxito futuro de la Maison, al tiempo que perpetuará su patrimonio único”.

Por su parte, Ramón Ros, presidente y director ejecutivo de Fendi, añade, “esto encantado de dar la bienvenida a Maria Grazia al equipo. El papel de un director creativo ya no es simplemente diseñar ropa hermosa, sino curar una cultura y ser un espejo del mundo en el que vivimos. Su talento y visión serán fundamentales para fortalecer la herencia de Fendi, dar forma al futuro talento de la casa y profundizar nuestro compromiso con la artesanía italiana”.

La nueva directora creativa de Fendi, expresó, “regreso a Fendi con honor y alegría, después de haber tenido el privilegio de comenzar mi carrera bajo la guía de las fundadoras de la casa, las cinco hermanas. Fendi siempre ha sido una forja de talentos y un punto de partida para muchos creativos de la industria, gracias a la extraordinaria capacidad de estas cinco mujeres para fomentar y nutrir generaciones de visión y habilidad...”.