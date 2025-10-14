Suscríbete
Entretenimiento

Woody Allen recuerda a Diane Keaton con un mensaje conmovedor

“Su risa maravillosa aún resuena en mi cabeza”, expresó Woody Allen tras el fallecimiento de la actriz a los 79 años

October 14, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
diane-keaton-woody-allen.jpeg

El actor y cineasta estadounidense Woody Allen le rindió un emotivo homenaje a Diane Keaton en un artículo publicado en The Free Press, donde Allen describió a la actriz como “una persona única en el mundo que probablemente no se vuelva a ver jamás”, y añadió que “su rostro y su risa iluminaban cualquier espacio en el que entraba”.

Allen recordó el primer encuentro con Diane en 1969 durante los ensayos de su obra “Play It Again, Sam”, antes de dirigir ocho películas con ella, incluyendo “Annie Hall”, por la que ganó el premio a la Mejor Actriz en los Oscar de 1977.

“Ella era tímida, yo era tímido, y cuando dos personas tímidas se juntan, las cosas pueden ponerse bastante aburridas. Por casualidad hicimos un descanso al mismo tiempo y acabamos compartiendo un bocado rápido en un local de la Octava Avenida. Ella era encantadora, tan hermosa, tan mágica, que pensé: '¿Es posible enamorarse tan rápido?’.

diane-keaton-woody-allenjpeg

“Jamás el planeta ha conocido ni es susceptible de conocer de nuevo un rostro y una sonrisa que iluminen así los espacios por los que ella pasaba”.

“Con el tiempo, hice películas para una sola audiencia, Diane Keaton. Nunca leí una sola reseña de mi trabajo y solo me importaba lo que ella tuviera que decir al respeto. Si a ella le gustaba, consideraba que la película era un éxito artístico, ", dijo Woody, con quien Diane protagonizó la película “Annie Hall”.

En la icónica cinta, Keaton interpretó el papel de una mujer peculiar y de espíritu libre que se enamora de Alvy Singer, a quien interpreta Allen, pero su romance no solo quedó en la pantalla, sino también en la vida real.

diane-keaton-woody-allenjpeg

“Pasamos unos años maravillosos juntos y finalmente ambos seguimos adelante. Solo Dios y Freud podrían averiguar por qué nos separamos”, comentó Allen quien concluyó con, “hace unos días, el mundo era un lugar en el que estaba Diane Keaton. Ahora es un mundo en el que ya no está. Por lo tanto, es un mundo más triste. Aún así, quedan sus películas. Y su gran risa sigue resonando en mi cabeza”.

Woody Allen Diane Keaton
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
kylie-jenner-debuta-como-cantante.jpeg
Entretenimiento
Kylie Jenner debuta como cantante y lanza su primer sencillo
October 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
juan-soler-problema-de-saludjpg
Entretenimiento
Juan Soler confiesa cómo se encuentra su salud tras ser hospitalizado
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cazzu-habla-de-nodal-mexico.jpeg
Entretenimiento
Cazzu revela que Christian Nodal pidió ver a su hija Inti
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Heidi Klum
Entretenimiento
Los disfraces de Halloween más icónicos de Heidi Klum
October 13, 2025
 · 
Tania Franco
ohelia-taylor-swift.jpeg
Entretenimiento
La historia que inspiró “The Fate of Ophelia” el nuevo hit de Taylor Swift
La canción del nuevo álbum “The Life of a Showgirl” está siendo todo un éxito
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cumpleaños-18-hija-de-canelo-alvarez.jpeg
Entretenimiento
Emily Álvarez, hija de Canelo celebra con gran fiesta su cumpleaños 18
La hija mayor del pugilista mexicano tuvo un festejo a lo grande, rodeada de su familia, pareja y amigos
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift | The Eras Tour
Entretenimiento
Así respondió Taylor Swift a las malas críticas de The Life Of a Showgirl
Después de su esperado estreno y la expectativas hasta el cielo, The Life of a Showgirl provocó opiniones muy divididas, esto respondió la cantante al respecto
October 13, 2025
 · 
Tania Franco
juan-gabriel-serie-netflix.jpg
Entretenimiento
La serie de Juan Gabriel ya tiene fecha de estreno en Netflix
“Juan Gabiel: Debo, puedo y quiero”, es la serie documental dirigida por María José Cuevas que incluye audios, videos y fotos jamás vistas del “Divo de Juárez”
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-documental-disney
Entretenimiento
Taylor Swift anuncia el próximo estreno de su documental en Disney+
El lanzamiento de la nueva producción audiovisual de Tay será el 12 de diciembre
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez