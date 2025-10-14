Jaakko Ohtonen será Jesús en la secuela de “La pasión de Cristo” de Mel Gibson

Jaakko Ohtonen reemplaza a Jim Caviezel en la secuela de “La Pasión de Cristo”. De acuerdo con The Hollywood Reporter, la secuela que llevará por título “La Resurrección de Cristo”, comenzó grabaciones la semana pasada en Cinecittà, Roma, marcando el inicio de una nueva era cinematográfica para las producciones religiosas.

El finlandés Jaakko Ohtonen reemplazará a Jim Caviezel, quien quedó grabado en la memoria de muchos como el rostro de Jesús en “La pasión de Cristo” de 2004. Su rostro quizá te resulte familiar si has visto la serie de Netflix “The Last Kingdom”, donde interpretó a Wolland, un guerrero danés en la quinta temporada.

En cine, ha participado en películas como “Hamsterit”, “El soldado desconocido”, y otras.

El elenco ha sido renovado, ya no veremos a Monica Bellucci como María Magdalena, sino a la actriz cubana Mariela Garriga, a quien muchos conocen por su participación en Mission Impossible: Reckoning. En el papel de María estuvo a cargo de Maia Morgenstern, ahora será la actriz polaca Kasia Smutniak, y Pedro será interpretado por Pier Luigi Pasino.

La secuela narrará los hechos sucedidos tres días después de la crucifixión de Jesús, y se estrenará en dos partes: el 26 de marzo de 2027 la primera mitad y la otra el 6 de mayo del mismo año.