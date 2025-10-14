Taylor Swift sorprende con cambios en su cara, estos son los retoques faciales que podría haberse hecho

Taylor Swift es sin duda una de las artistas más observadas del mundo. Cada aparición pública genera miles de comentarios, no solo sobre su música y estilo, sino también sobre su imagen personal. En su más reciente aparición, algunos especialistas en estética señalaron que la cantante podría haber recurrido a ciertos procedimientos faciales no invasivos que habrían modificado sutilmente su apariencia.

Cambios en la parte superior del rostro

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la posición de sus cejas. Según observaciones, la cola de la ceja derecha parece más elevada que la izquierda. Esto podría deberse a la aplicación de botox o neuromoduladores en la frente, donde la zona lateral no habría recibido la misma cantidad de unidades, provocando ese ligero levantamiento. También se perciben pequeñas arrugas en un lado, lo que reforzaría esta teoría.

Labios y contorno

Comparando con fotos de años anteriores, algunos notaron diferencias en el acabado de su labio superior. Antes, el arco de Cupido se veía más definido, mientras que ahora parece más difuso. Aunque esto podría deberse a técnicas de maquillaje como el overlining, también se especula la posibilidad de un retoque menor con relleno para dar continuidad a la forma de los labios.

Mejillas más definidas

Otro punto observado fue la zona media del rostro. Las mejillas de Taylor siempre han tenido volumen, pero actualmente se perciben más llenas en la parte medial. Esto podría explicarse con la aplicación de relleno dérmico para aportar mayor proyección y frescura.

¿Cirugía mayor?

Los especialistas aclaran que no hay señales de cirugías drásticas. Los cambios detectados parecen estar relacionados con procedimientos sutiles, o incluso podrían deberse a maquillaje estratégico o ligeros cambios de peso. El hecho de que la parte inferior del rostro y el cuello no presenten variaciones notables sugiere que, si hubo retoques, fueron mínimos.

