Entretenimiento

Emily Álvarez, hija de Canelo celebra con gran fiesta su cumpleaños 18

La hija mayor del pugilista mexicano tuvo un festejo a lo grande, rodeada de su familia, pareja y amigos

October 13, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
cumpleaños-18-hija-de-canelo-alvarez.jpeg

Emily Cinnamon celebró por todo lo alto su cumpleaños 18 con grandes regalos y un festejo en el que no faltó la música y la diversión junto a sus seres queridos.

A través de redes sociales, Emily compartió algunas fotos y videos de cómo fue la celebración, donde aparece junto a su padre Canelo Álvarez y su pareja Jaziel Avilez.

Canelo Álvarez aparece abrazando a su hija Emily, mientras cantan a ritmo de Luis R. Conriquez. En el clip que publicaron en redes sociales, padre e hija cantan juntos abrazados el uno del otro.

canelo-alvarez-18-años-hija-cumpleaños-emily.jpeg

Además, en otro video se puede observar el momento en que Jaziel le regaló un enorme ramo de flores, mientras Emily no pudo ocultar su emoción al recibir el regalo de su novio.

Como bien sabemos, Canelo Álvarez suele destinar una gran cantidad de recursos a las fiestas de sus hijas, como en los XV años de Emily, donde hubo grandes lujos y sorpresas.

En esta ocasión, Emily eligió un salón ambientado como un antro moderno decorado con luces neón, música y un ambiente tipo club ideal para disfrutar de la música entre amigos.

En varios clips compartidos por la propia Emily, se le ve cantando, riendo y bailando junto a sus invitados, demostrando lo bien que la estaba pasando.

En cuanto a su look, Emily apostó por un vestido de piel rojo de un solo hombro, con un diseño que resaltaba su figura. De acuerdo con Instagram, la pieza pertenece a la marca Zara y tiene un precio aproximado de $699 pesos mexicanos. Después, sorprendió con un segundo cambio de outfit, un minivestido dorado con pedrería que brillaba con cada movimiento.

Emily Cinnamon ‘Canelo’ alvarez
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
