Suscríbete
Entretenimiento

Nicole Kidman habla sobre los cambios que han ocurrido en su vida

La actriz australiana contó cómo cada experiencia en su vida la ha llevado a reinventarse y crecer

October 12, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
nicole-kidman-confesiones-entrevistajpg

Instagram @nicolekidman

En una reciente entrevista, Nicole Kidman reconoció que las vueltas que ha dado su vida en el ámbito personal y profesional la han tomado por sorpresa.

“Cuántas veces tienes que aprender que crees saber hacia dónde va tu vida y luego no va en esa dirección”, reflexionó Kidman sobre la transformación personal y profesional que marcó su carrera.

Nicole se define como una persona capaz de absorber historias y emociones de su entorno hasta sentirse desbordada. El director Anthony Minghella la describió como “sin piel”, una imagen que aprendió a aceptar.

“A veces tienes que ponerte una armadura para protegerte cuando eres así”.

“Tomar riesgos es lo que siempre hice. Los fracasos y logros forman parte de un aprendizaje continuo. Te levantas, lo intentas de nuevo y aprendes”, dijo la actriz que comenzó su carrera a los 14 años y atravesó casi cuatro décadas de altibajos.

Por otro lado, recordó el día que falleció su mamá en septiembre de 2024, el mismo en que Nicole iba a recibir un premio en el Festival de Cine de Venecia. “Todos decían que tenía que ir a aceptar el premio. Pero me senté un minuto y pensé: no, no puedo, no quiero y no lo haré”.

“A esta edad, me protejo cuando lo necesito, es mi derecho como ser humano”, añadió.

Nicole Kidman
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
pelicula-annie-hall-diane-keaton.jpeg
Entretenimiento
Dónde y por qué ver Annie Hall, la cinta con la que Diane Keaton ganó un Oscar
October 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
diane-keaton-actriz-de-que-murio.jpeg
Entretenimiento
Revelan detalles de la muerte de Diane Keaton a los 79 años
October 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
galilea-montijo-fernando-reina.jpg
Entretenimiento
Fernando Reina defiende a Galilea Montijo de críticas por su fiesta
October 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Este es el video musical en el que Diane Keaton sale con Justin Bieber
Entretenimiento
Este es el conmovedor video musical de Justin Bieber protagonizado por Diane Keaton
October 11, 2025
 · 
Tania Franco
angelina-jolie-habla-de-su-divorciojpg
Entretenimiento
Angelina Jolie habla como nunca de su divorcio con Brad Pitt
La actriz dijo que su divorcio fue “difícil y traumático”
October 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
diane-keaton-murio.jpeg
Entretenimiento
Muere la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años
Con una carrera de más de cinco décadas, Diana dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica
October 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Louis Tomlinson confiesa cómo vivió la salida inesperada de Zayn Malik de One Direction
Entretenimiento
Louis Tomlinson confiesa cómo vivió la salida inesperada de Zayn Malik de One Direction
El cantante abrió su corazón y reveló la mezcla de enojo y decepción que sintió cuando su compañero abandonó la banda sin previo aviso
October 11, 2025
 · 
Tania Franco
Taylor Swift aclara rumores sobre celos por la boda de Selena Gomez
Entretenimiento
“No lo hice acerca de mí”, Taylor Swift aclara rumores sobre celos por la boda de Selena Gomez
Taylor Swift desmintió los rumores de celos tras la boda de Selena Gomez y Benny Blanco
October 11, 2025
 · 
Tania Franco
Brooke Shields
Entretenimiento
Así lucen hoy los protagonistas de The Blue Lagoon, a 45 años de su estreno
Brooke Shields y Christopher Atkins marcaron a toda una generación con la polémica cinta de 1980
October 10, 2025
 · 
Tania Franco