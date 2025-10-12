Nicole Kidman habla sobre los cambios que han ocurrido en su vida

En una reciente entrevista, Nicole Kidman reconoció que las vueltas que ha dado su vida en el ámbito personal y profesional la han tomado por sorpresa.

“Cuántas veces tienes que aprender que crees saber hacia dónde va tu vida y luego no va en esa dirección”, reflexionó Kidman sobre la transformación personal y profesional que marcó su carrera.

Nicole se define como una persona capaz de absorber historias y emociones de su entorno hasta sentirse desbordada. El director Anthony Minghella la describió como “sin piel”, una imagen que aprendió a aceptar.

“A veces tienes que ponerte una armadura para protegerte cuando eres así”.

“Tomar riesgos es lo que siempre hice. Los fracasos y logros forman parte de un aprendizaje continuo. Te levantas, lo intentas de nuevo y aprendes”, dijo la actriz que comenzó su carrera a los 14 años y atravesó casi cuatro décadas de altibajos.

Por otro lado, recordó el día que falleció su mamá en septiembre de 2024, el mismo en que Nicole iba a recibir un premio en el Festival de Cine de Venecia. “Todos decían que tenía que ir a aceptar el premio. Pero me senté un minuto y pensé: no, no puedo, no quiero y no lo haré”.

“A esta edad, me protejo cuando lo necesito, es mi derecho como ser humano”, añadió.