Entretenimiento

Shakira reacciona al cover de “Antología” de Dua Lipa

Como ya es tradición en sus conciertos, la cantante interpreta covers de los artistas que más le gustan

Diciembre 01, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
dua lipa

La cantante ya tiene su propia calle en México

Instagram

En esta ocasión, Dua Lipa decidió homenajear a Shakira cantando el cover de “Antología”, uno de los temas más exitosos y personales de la colombiana.En cuestión de segundos, el video de su actuación en el Estadio El Campín de Bogotá, se viralizó, en el aparecen miles de colombianos coreando cada verso de la canción.

La británica-albanesa dedicó unas palabras antes de comenzar la canción, “creo que todos ustedes pueden ayudarme a cantar la siguiente canción Si la conoces esto es para ti”.

Por supuesto que el video llegó a ojos de Shakira, quien horas después del show, compartió un mensaje en sus redes sociales, recordando por qué la canción es una de las más íntimas de su repertorio.

Shakira expresó, “me conmueve mucho escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ven cómo nos une la música? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla! ¡Gracias Dua Lipa! ¡Qué alegría!.

El mensaje confirmó la emoción de Shakira de que Dua Lipa haya cantado una de sus canciones más especiales. Dua Lipa respondió a la publicación de la colombiana, “fue una noche hermosa y me encantó cantar tu canción. Te amo”.

Shakira Dua Lipa
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
