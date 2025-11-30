Suscríbete
Alex Fernández defiende a su papá tras video viral del cantante

El joven cantante habló del reciente video donde aparece su papá durante su show en el palenque de Querétaro

Noviembre 29, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
El intérprete Alejandro Fernández acaparó la atención tras dejarse ver con un aspecto que llamó la atención y generó especulaciones de que estaba en mal estado porque supuestamente se le pasaron las copas. Ante esto, su hijo, Alex Fernández salió en defensa de su padre, asegurando que su papá estaba en estado inconveniente debido a problemas de salud.

“El video que yo vi es el que está en un palenque. Mi papá siempre ha tenido muchos problemas de reflujo y a veces en sus conciertos como toma su coñacsito, toma muchas veces el té de jengibre que es lo que le da más reflujo”, dijo en una entrevista.

“Yo por lo que vi, porque lo veo bien, como que se agarra, le da reflujo y como que voltea a ver a un amigo de nosotros que iba ahí con él y hace una cara como de: ‘casi me vomito, me da el reflujo’. Realmente no lo vi en mal estado ni nada, honestamente no se me hizo nada del otro mundo”, añadió el hijo del cantante.

