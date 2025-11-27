La entrevista de Aislinn Derbez y Camila Sodi que hoy resuena, acerca de la pérdida de una mamá

El duelo, el amor y la fragilidad humana fueron el eje de una conversación que hoy se escucha con otros oídos. Hace dos días se volvió viral un clip de la entrevista que Aislinn Derbez sostuvo con Camila Sodi en el podcast “La magia del caos”.

Lo que nadie sabía en ese momento era que ese episodio había sido grabado poco tiempo antes del inesperado fallecimiento de la mamá de Aislinn, la actriz y reconocida figura del doblaje Gabriela Michel, quien murió a los 65 años a causa de un infarto el 24 de noviembre de 2025.

Durante el episodio, Aislinn conduce a Camila hacia uno de los momentos más dolorosos de su vida: la enfermedad y muerte de su mamá, tras 22 días en terapia intensiva, un proceso largo, desgastante y emocionalmente devastador.

Algo peor que la muerte es que la reviven, y la reviven y está toda entubada. Y ahí sí dije… el duelo es una experiencia que te transforma absolutamente, si tú lo dejas que te transforme. Camila Sodi.

La conversación trasciende la pérdida física y se adentra en conceptos profundamente humanos. Aislinn conecta ese punto con algo aún más íntimo.

Creo que muchas veces pasamos la vida entera con miedo a amar demasiado. Todas nuestras relaciones finalmente son espejos de nuestra relación con nosotros mismos. Aislinn Derbez.

Lo que vuelve especialmente relevante este episodio no es solo la profundidad de sus reflexiones, sino el momento en el que fue grabado. La entrevista, pensada originalmente como un espacio de introspección y crecimiento, hoy se lee como una antesala emocional a la pérdida que Aislinn viviría poco después.

En los comentarios ha generado una ola de reacciones, no solo por la honestidad del diálogo, sino por la coincidencia casi simbólica entre las palabras y la realidad.