Aislinn Derbez rompe el silencio y revela la causa del fallecimiento de su mamá Gabriela Michel

La actriz abrió su corazón en Instagram para agradecer el apoyo y pedir respeto en medio de su proceso de duelo

Noviembre 25, 2025 • 
Tania Franco
Las primeras palabras de Aislinn Derbez tras la muerte de su mamá Gabriela Michel

Medios y Media/Getty Images

Aislinn Derbez rompió el silencio tras el fallecimiento de su mamá, la actriz y figura del doblaje Gabriela Michel, quien murió a los 65 años a causa de un infarto. A través de una historia en Instagram, la actriz compartió un mensaje breve pero profundamente emotivo, acompañado de un fondo negro en señal de luto.

Las primeras palabras de Aislinn Derbez tras la muerte de su mamá Gabriela Michel

La actriz añadió que necesita procesar esta despedida “desde un lugar de amor” y agradeció la sensibilidad de quienes la han acompañado en este doloroso momento.

Gabriela Michel dejó una importante trayectoria en el doblaje mexicano, prestando su voz a personajes memorables de Disney y series icónicas, además de haber sido madre de Aislinn producto de su matrimonio con Eugenio Derbez.

Aislinn Derbez
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
