Kendall Jenner aclara los rumores sobre su orientación sexual

La modelo abordó las especulaciones sobre su sexualidad en el podcast In Your Deams con Owen Thiele

Enero 10, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Kendall Jenner estaría retomando su vida sentimental lejos de Bad Bunny

Kendall Jenner rompió el silencio sobre los rumores de que es “lesbiana en secreto” y expresó, “hay todo un sector de internet que piensa que soy lesbiana, en definitiva, a día de hoy no soy gay”. En este sentido, comentó que el problema no es lo que se dice de ella, sino la manera en la que se difunde, “no es con un brazo acogedor, como ‘hey, si fueras, sí, únete. No es amable. Es muy malo... muy del tipo, ¿qué demonios está haciendo?”.

La modelo de 30 años aseguró que no tendría problema en reconocer públicamente ser parte de la comunidad LGBTQ+, y mencionó que le molesta la crueldad de las personas en estos temas.

También desmintió que su orientación sexual se oculte por razones comerciales, “he visto cosas realmente jodidas que dicen: ‘es malo para los negocios’ y yo digo’, cómo, no lo entiendo”.

Kendall negó que esté escondiendo sus preferencias sexuales aunque reconoció que para muchas personas es difícil salir del clóset, ", entiendo que salir del clóset no es fácil para nadie, o al menos no para la mayoría. No digo que sea sencillo, pero conociéndome y hablando por mí misma, creo que a estas alturas de mi vida ya lo habría hecho si ese fuera el caso”.

