Ella es Stephanie Cayo, la mujer que habría conquistado el corazón de Alejandro Sanz

Después de su mediática ruptura con Candela Márquez a finales de 2025, Alejandro Sanz vuelve a acaparar titulares por un posible nuevo capítulo en su vida sentimental. En las últimas semanas, el intérprete ha sido muy cercano a la actriz y cantante peruana Stephanie Cayo, desatando rumores de romance que ya circulan en la prensa internacional.

Las especulaciones crecieron luego de que Cayo lo acompañara en varias fechas de su gira por Latinoamérica, especialmente en conciertos en Ecuador, Colombia y Perú, donde fue vista en zonas cercanas ocurrió durante un show en Lima, cuando el cantante la abrazó públicamente, gesto que muchos interpretaron como una muestra de complicidad entre ambos.

A esto se suma la noticia que ha intensificado las versiones de romance: ambos habrían sido captados besándose durante uno de los conciertos, en un momento que rápidamente se viralizó entre los asistentes y en redes sociales. Las imágenes y videos difundidos reforzaron la narrativa de una conexión especial entre el cantante y la actriz, alimentando aún más las especulaciones sobre su relación.

Aunque ninguno ha confirmado oficialmente la relación, los gestos, la cercanía y ahora este episodio público han sido suficientes para que los fans hablen de un posible romance. Incluso, algunos videos virales muestran a ambos compartiendo momentos detrás del escenario, reforzando la percepción de una química evidente.

¿Quién es Stephanie Cayo?

Stephanie Cayo es una actriz, cantante y modelo peruana nacida en Lima, con una trayectoria internacional en cine y televisión. Inició su carrera desde muy joven y más tarde se formó en actuación y baile en Nueva York, participando en producciones en distintos países, incluyendo series populares y proyectos cinematográficos globales.

Además de su carrera artística, la actriz ha tenido una vida personal mediática: estuvo casada con Chad Campbell, de quién se separó en 2021, y posteriormente mantuvo una relación intermitente con el actor Maxi Iglesias.

Un romance que surge tras una ruptura mediática

El posible vínculo entre Sanz y Cayo surge meses después del fin de la relación del cantante con Candela Márquez, con quien había hecho pública su historia de amor en eventos y apariciones oficiales antes de separarse.Por ahora, todo se mantiene en el terreno de los rumores. Sin embargo, sus apariciones juntos durante la gira y la evidente cercanía han bastando para posicionarlos como una de las posibles nuevas parejas del momento en el mundo del entretenimiento latino.

De confirmarse, este romance marcaría una etapa personal para Alejando Sanz, quien actualmente atraviesa también un momento de renovación profesional y alta exposición mediática.

