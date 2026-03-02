Jessie Buckey gana a Mejor Actriz en los Actor Awards y se perfila como favorita al Oscar

Buckley es la primera actriz irlandesa en ganar esta categoría en los Premios del Sindicato de Actores y, de imponerse también en los Oscar, se convertiría igualmente en la primera irlandesa en lograr la estatuilla como mejor actriz.

Durante su discurso se refirió al respaldo de sus colegas, “me han cambiado radicalmente tantas personas en esta sala y más allá... qué manera de vivir la vida.. quiero agradecer especialmente a mi increíble amiga y acompañante de esta noche, Emily Watson. Rompiendo las Olas me hizo decirme a mí misma: eso es lo que quiero hacer... el mejor consejo que siempre me das es volver a la esencia de la humanidad. Punto cero, cariño. Eres la más auténtica de las realidades”.

Jessie ha dominado la temporada de premios por su interpretación de Agnes Hathaway en la película Hamnet, dirigida por Chloé Zhao. Su actuación le ha valido los galardones más importantes de la industria cinematográfica.

-Ganó en los premios BAFTA a Mejor Actriz protagonista, convirtiéndose en la primera en lograrlo, además se llevó el premio a Mejor Actriz de Drama en los Golden Gloes y obtuvo el premio a Mejor Actriz en los Critic’s Choice Movie Awards.