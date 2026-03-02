Lifestyle
Jessie Buckey
Entretenimiento
Jessie Buckey gana a Mejor Actriz en los Actor Awards y se perfila como favorita al Oscar
La actriz irlandesa se alzó con la victoria en los Actor Awards 2026 por su actuación en la película Hamnet
Marzo 02, 2026
·
Diana Laura Sánchez