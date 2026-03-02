Revista
13 años después, el cast de The Office se reúne en los SAG Awards 2026

El reencuentro entre Mindy Kaling, Jenna Fischer, Angela Kinsey y Ellie Kemper nos devolvió a Dunder Mifflin

Marzo 02, 2026 • 
Tania Franco
Más allá de los premios y los discursos, los SAG Awards 2026 dejaron un momento nostálgico, cuando sucedió la inesperada reunión de parte del elenco de The Office. Mindy Kaling, Jenna Fischer, Angela Kinsey y Ellie Kemper compartieron escenario para presentar una de las categorías de la noche, generando ovaciones inmediatas.

¿Qué es The Office?

La comedia estadounidense emitida entre 2005 y 2013 que, en formato de falso documental, retrata la vida cotidiana de los empleados de la empresa Dunder Mifflin en Scranton. Protagonizada por Steve Carell como el excéntrico jefe Michael Scott, la serie convirtió situaciones laborales comunes en momentos icónicos de la cultura pop y, a más de una década de su final, sigue siendo una de las sitcoms más vistas e influyentes en plataformas de streaming.

A más de una década del final de la icónica sitcom, el reencuentro reavivó la conversación digital y convirtió el momento en uno de los más comentados de la gala. Clips del instante comenzaron a viralizarse en cuestión de minutos, confirmando que el fenómeno de The Office sigue más vivo que nunca.

Tania Franco
