Entretenimiento

Bruno Mars presenta su esperado álbum “The Romantic”

Marcando una década desde su último proyecto en solitario, Bruno Mars regresa oficialmente con su esperado cuarto álbum en solitario.

Febrero 28, 2026 
Diana Laura Sánchez
bruno-mars-album.jpg

Cortesía

El proyecto incluye canciones como la explosiva “I Just Might”, que se convirtió en su primer debut número 1 en el Billboard Hot 100, y “Risk It All”, acompañada por un videoclip oficial dirigido por Bruno y Daniel Ramos. Sumando impulso a su lanzamiento.

El lanzamiento llega acompañado de numerosas activaciones alrededor del mundo, incluyendo camiones florales móviles distribuyendo rosas, muros de “candados del amor” instalados en distintas ciudades del planeta y la tienda emergente The Romantic Flower Shop en Los Ángeles, ubicada en Tommy’s Gift Shop sobre Pico Blvd.

The Romantic llega tras el continuo éxito de Bruno en las listas, con sencillos previos como el ganador del premio GRAMMY® “Die With A Smile” junto a Lady Gaga, que se convirtió en la canción más rápida en la historia de Spotify en alcanzar mil millones de reproducciones y encabezó la lista Billboard Global 200 durante 18 semanas, igualando el récord, así como la omnipresente “APT.” con ROSÉ, recientemente nombrada el sencillo global más vendido de 2025 por la IFPI, reconocida como la canción más reproducida globalmente de 2025 por Apple Music, y que logró 19 semanas en el número uno del Billboard Global Excl. U.S. Chart y 12 semanas en el número uno del Billboard Global 200 Chart. Más allá de sus logros masivos en las listas globales, “APT.” también ganó “Canción del Año” en los MTV Video Music Awards 2025 y obtuvo tres nominaciones en la 68.ª edición de los premios GRAMMY®: “Canción del Año”, “Grabación del Año” y “Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo”.

bruno-mars-album.png

Cortesía

Bruno continúa demostrando ser una de las fuerzas más influyentes de la industria musical. En enero de 2025, se convirtió en el primer artista en la historia de Spotify en superar los 150 millones de oyentes mensuales, posicionándolo entre los artistas globales más importantes de la plataforma. En octubre de 2022, se convirtió en el primer artista en la historia de la RIAA en obtener seis sencillos con certificación Diamante.

A partir de 2026, ha alcanzado al menos siete certificaciones Diamante de la RIAA por canciones como “Just the Way You Are”, que ahora es la canción más certificada de la historia con 21 discos de Platino RIAA, “Uptown Funk” (con Mark Ronson), “Grenade”, “That’s What I Like”, “When I Was Your Man”, “Locked Out of Heaven” y “The Lazy Song”. Su álbum debut, Doo-Wops & Hooligans, es el álbum de estudio de un solista masculino con mayor permanencia en el Billboard 200, con más de 345 semanas en la lista. Ha conseguido diez sencillos número uno en el Billboard Hot 100 y ha pasado un total de 30 semanas en la cima del Global 200 con sus éxitos de 2024–2025.

bruno-mars-albumjpg

0020

The Romantic Tracklist:

Risk It All
Cha Cha Cha
I Just Might
God Was Showing Off
Why You Wanna Fight?
On My Soul
Something Serious
Nothing Left
Dance With Me

Bruno Mars
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
