Flavio Cobolli se corona campeón del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco

La edición XXXIII concluyó con una final histórica en que Flavio Cobolli se convirtió en el primer italiano campeón del torneo mexicano al vencer en dos sets al estadounidense Frances Tiafoe. En la categoría dobles se coronaron el alemán Alexander Zverev y el brasileño Marcelo Melo.

El mundo tenístico es el club social de este siglo. Ya no es un secreto que se trata de un deporte que no solo se vive en la cancha, si no que va fielmente unido al bienestar y estética.

Juan Martín del Potro, embajador del Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC en 2026 y campeón en Acapulco en 2018, compartió durante su visita a Acapulco la esencia que define este y otros torneos:

“El tenis abarca todo eso, el atletismo, bienestar y vida social. Es un deporte con mucha exigencia física, mucha clase, mucha elegancia y en los eventos del tenis está esa cuota de lifestyle, lo social de muy lindo nivel. Y la gente que participa en un evento de tenis por eso se va muy feliz” aseguró la Torre de Tandil.

Así que cuando el tenis terminó, llegó el momento de celebrar una semana de intensidad deportiva y experiencias únicas. Y nada mejor que combinar dos mundos. Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Marcelo Melo y delPo, entre otros, tampoco se quedaron fuera del festejo oficial en la Terraza Amstel Ultra.

Un nuevo campeón

Hay vida fuera de la cancha “Es un torneo increíble que no se juega solamente en la pista. Vamos a celebrar como en Italia, en la party. Es un lugar muy especial en Acapulco, nos vemos el próximo año”. Esas fueron las palabras de Flavio Cobolli tras conseguir el campeonato que lo coloca entre los Top 15 del mundo. El primer italiano campeón del torneo mexicano celebró su 3er título en compañía de Alexander Zverev, Marcelo Melo, Juan Martin del Potro y otros jugadores en la fiesta oficial del AMT.

El after oficial

Al caer la noche, el torneo se transforma en una experiencia social que lo ha convertido en una de las paradas más vibrantes del circuito.

Algunas de las celebridades presentes en los últimos días del Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC fueron Mijares, Patricio Campillo, Diego Klein, Inés Sainz, Adela Micha, Gil Cerezo, Mauricio Garza, Paola Fernández, Alejandra Infante, entre otros.

“Ahora que no me controlan si me tomo una copa, seguro va a ser divertido. La fiesta estuvo tan buena como esa final de 2018. Las fiestas del Abierto Mexicano son de las cosas que más disfruto… y lo que pasa ahí, ahí se queda” aseguró delPo en el marco del torneo.

Desde el jueves de cuartos de final y hasta el sábado que definió al ganador del torneo, la Terraza Amstel Ultra se convirtió en el punto de encuentro donde la música, gastronomía y el mejor ambiente acompañaron el cierre de cada jornada.

