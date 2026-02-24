Revista
Sports

El tenista Alex de Miñaur cae en la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco

El estadounidense Kypson eliminó al australiano Alex de Miñaur, segundo sembrado, y Jódar derrotó al británico Cameron Norrie, séptimo sembrado.

Febrero 24, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
alex-de-minaur-abierto-de-tenis-acapulcojpeg

El estadounidense Patrick Kypson (No.103 ATP) dio la gran sorpresa en la primera ronda del Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC al eliminar al australiano Alex de Minaur (No.6), segundo sembrado y dos veces campeón en Acapulco, en un partido que se definió en tres sets y con dos tie break por 6-1, (4)6-7, 7-6(4).

Esta es la primera participación de Kypson en el certamen mexicano, curiosamente en la semana en la que alcanzó el mejor ranking de su carrera. El siguiente rival del tenista nacido en Carolina del Norte será su compatriota Brandon Nakashima.

Kypson viene de la qualy, fase en la que jugó dos partidos que le dieron el rodaje suficiente para sorprender a De Miñaur, campeón en 2023 y 2024 y quien llegaba como sexto del mundo del mundo y uno de los favoritos al título.

En la otra sorpresa del día, el español Rafael Jódar (No.114) superó por 6-3, 6-2 al británico Cameron Norrie, séptimo sembrado, en apenas 55 minutos de partido.

Jódar, de 19 años y quien ganó el título individual en el Abierto de Estados Unidos Júnior en 2024, enfrentará en segunda ronda al ganador del duelo entre el francés Terence Atmane y el veterano Grigor Dimitrov.

En tanto, Brandon Nakashima (No.29) se impuso ante el sueco Elias Ymer (No 190) por 6-3,6-4; el serbio Miomir Kecmanovic (No.84) superó al australiano Tristan Schoolkate (No.108) por 6-2,6-2, y el monagesco Vincent Vacherot, sexto sembrado, se instaló en la segunda ronda al derrotar a Coleman Wong (No. 125), de Hong Kong, por 4-6, 6-3, 6-2.

Por su parte, el estadounidense Aleksander Kovacevic (No. 75) también aseguró su boleto a la segunda fase del torneo al eliminar al australiano Adam Walton (No.87) por 7-6(1), 7-6(3).

Al arrancar la jornada, el español Alejandro Davidovich-Fokina, cuarto sembrado, superó por 7-5, 6-3 al alemán Daniel Altmaier y avanzó a la segunda ronda.

El español, finalista en la edición de 2025, espera en la segunda ronda al ganador del duelo entre el italiano Mattia Bellucci y el australiano Rinky Hijikata.

En dobles, el tenista mexicano Miguel Ángel Reyes Varela, junto al portugués Nuno Borges, avanzaron a la segunda ronda, tras superar por 6-3, 6-3 a la dupla conformada por el francés Edouard Roger-Vasselin y Hugo Nys, de Mónaco.

En la segunda ronda de dobles, Reyes Varela y Borges se enfrentarán a los ganadores del partido entre el mexicano Santiago González, quien está haciendo dupla con el holandés David Pel, y el alemán Alexander Zverev y el brasileño Marcelo Melo.

Abierto Mexicano de Tenis
