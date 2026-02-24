Nick Reiner se declara no culpable de los asesinatos de sus padres

Nick Reiner se declaró no culpable del asesinato de sus padres, durante su comparecencia ante un tribunal del centro de los Ángeles. En la audiencia inicial, el acusado de 32 años, apareció vestido con un overol marrón de preso mientras se lleva a cabo la investigación y los próximos pasos legales para determinar si el caso avanza a juicio.

La fiscalía acusa a Nick Reiner de dos cargos de asesinato en primer grado, agravados por la figura de homicidio múltiple, de acuerdo con la imputación presentada ante la corte, el crimen habría ocurrido durante la madrugada del 14 de diciembre de 2025 en la residencia familiar en Brentwood.

Según los fiscales, Reiner habría atacado con un arma blanca a su padre, de 78 años y a su madre de 70. Después de los hechos, presuntamente salió de la vivienda hacia el hotel Pierside de Santa Mónica. Horas más tarde, fue detenido en el sur de la ciudad, cerca de una gasolinera, luego de un operativo policial.

Hasta ahora, el acusado se declaró “no culpable por razón de locura”. En California, esta figura legal solo procede cuando se demuestra que el acusado no comprendía la naturaleza de sus actos ni podía distinguir entre el bien y el mal en el momento en que ocurrió el delito.

La próxima audiencia está programada para el 29 de abril, fecha en que el juez evaluará si existen elementos suficientes para que el caso avance a juicio.