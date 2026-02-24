Revista
Entretenimiento

Nick Reiner se declara no culpable de los asesinatos de sus padres

El hijo menor del director de Hollywood Rob Reiner y Michele Singer, se inocente, dos meses después de que sus padres fueron hallados apuñalados en su casa en Los Ángeles

Febrero 24, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
nick-reiner.jpeg

Nick Reiner se declaró no culpable del asesinato de sus padres, durante su comparecencia ante un tribunal del centro de los Ángeles. En la audiencia inicial, el acusado de 32 años, apareció vestido con un overol marrón de preso mientras se lleva a cabo la investigación y los próximos pasos legales para determinar si el caso avanza a juicio.

La fiscalía acusa a Nick Reiner de dos cargos de asesinato en primer grado, agravados por la figura de homicidio múltiple, de acuerdo con la imputación presentada ante la corte, el crimen habría ocurrido durante la madrugada del 14 de diciembre de 2025 en la residencia familiar en Brentwood.

Según los fiscales, Reiner habría atacado con un arma blanca a su padre, de 78 años y a su madre de 70. Después de los hechos, presuntamente salió de la vivienda hacia el hotel Pierside de Santa Mónica. Horas más tarde, fue detenido en el sur de la ciudad, cerca de una gasolinera, luego de un operativo policial.

Hasta ahora, el acusado se declaró “no culpable por razón de locura”. En California, esta figura legal solo procede cuando se demuestra que el acusado no comprendía la naturaleza de sus actos ni podía distinguir entre el bien y el mal en el momento en que ocurrió el delito.

La próxima audiencia está programada para el 29 de abril, fecha en que el juez evaluará si existen elementos suficientes para que el caso avance a juicio.

Nick Reiner
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
La crisis que marcó el matrimonio de David y Victoria Beckham en Madrid
Entretenimiento
¿Quién es Rebecca Loos? La asistente que puso en peligro al matrimonio Beckham
Febrero 24, 2026
 · 
Tania Franco
angelica-vale-separacion-otto-padronjpg
Entretenimiento
A un año, Angélica Vale habla de su separación de Otto Padrón
Febrero 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
robbie-williams-concierto.jpg
Entretenimiento
Robbie Williams anuncia concierto en CDMX en octubre
Febrero 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
lily-collins.jpeg
Entretenimiento
Lily Collins dará vida a Audrey Hepburn en una nueva película
Febrero 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
emmanuel-hospitalizado.jpg
Entretenimiento
Por qué hospitalizaron a Emmanuel previo a su concierto en Morelos
El cantante tuvo una fuerte crisis momentos antes de subir al escenario en Jardines de México
Febrero 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
PREMIOS-BAFTA-GANADORES.jpeg
Entretenimiento
Todos los ganadores de los Premios BAFTA 2026
Se celebró la edición 79 de los premios en el Royal Festival Hall de Londres, una de las galas más importantes, organizada por la British Academy of Film and Television Arts, presentada por el actor Alan Cumming, que reconoció lo mejor del cine estrenado en 2025
Febrero 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Lo que se sabe hasta ahora de Lily Collins como Audrey Hepburn en la nueva película "Breakfast at Tiffany’s"
Entretenimiento
Lo que se sabe hasta ahora de Lily Collins como Audrey Hepburn en la nueva película “Breakfast at Tiffany’s”
El proyecto lleva casi una década en desarrollo y explorará el proceso creativo detrás del clásico cinematográfico
Febrero 23, 2026
 · 
Tania Franco
MrBeast y Eugenio Derbez construyen una escuela en México con apoyo de Fundación Televisa
Entretenimiento
MrBeast y Eugenio Derbez construyen una escuela en México con apoyo de Fundación Televisa
El youtuber más importante del mundo y el mexicano sumaron esfuerzos para construir una escuela en México como parte de una iniciativa global a favor de la educación
Febrero 22, 2026
 · 
Tania Franco