Estos son los 13 idiomas que canta Rosalía en su nuevo álbum “LUX”

Tras tres años sin lanzar música, Rosalía presenta LUX, su cuarto álbum de estudio y uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. Con 18 canciones y cuatro movimientos, la cantante explora un universo sonoro donde la palabra se convierte en instrumento: interpreta temas en 13 idiomas diferentes.

Esta es la lista de los idiomas que cantó Rosalía en LUX:



Español. Catalán. Inglés Latín. Siciliano. Portugués. Francés. Ucraniano. Árabe. Mandarín. Alemán. Hebreo. Japonés.

Con LUX, Rosalía lleva su experimentación a un nuevo nivel y confirma su papel como una artista global. Más que un disco, es un manifiesto sobre cómo la música puede unir culturas sin traducción.