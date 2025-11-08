Estos son los 13 idiomas que canta Rosalía en su nuevo álbum “LUX”

Tras tres años sin lanzar música, Rosalía presenta LUX, su cuarto álbum de estudio y uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. Con 18 canciones y cuatro movimientos, la cantante explora un universo sonoro donde la palabra se convierte en instrumento: interpreta temas en 13 idiomas diferentes.
Esta es la lista de los idiomas que cantó Rosalía en LUX:
- Español.
- Catalán.
- Inglés
- Latín.
- Siciliano.
- Portugués.
- Francés.
- Ucraniano.
- Árabe.
- Mandarín.
- Alemán.
- Hebreo.
- Japonés.
Con LUX, Rosalía lleva su experimentación a un nuevo nivel y confirma su papel como una artista global. Más que un disco, es un manifiesto sobre cómo la música puede unir culturas sin traducción.