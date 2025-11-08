Suscríbete
Estos son los 13 idiomas que canta Rosalía en su nuevo álbum “LUX”

La artista española rompe barreras culturales con un disco que mezcla lenguas, estilos y emociones

November 07, 2025 • 
Tania Franco
Rosalía canta en 13 idiomas en su nuevo álbum LUX

Tras tres años sin lanzar música, Rosalía presenta LUX, su cuarto álbum de estudio y uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. Con 18 canciones y cuatro movimientos, la cantante explora un universo sonoro donde la palabra se convierte en instrumento: interpreta temas en 13 idiomas diferentes.

Esta es la lista de los idiomas que cantó Rosalía en LUX:

  1. Español.
  2. Catalán.
  3. Inglés
  4. Latín.
  5. Siciliano.
  6. Portugués.
  7. Francés.
  8. Ucraniano.
  9. Árabe.
  10. Mandarín.
  11. Alemán.
  12. Hebreo.
  13. Japonés.

Con LUX, Rosalía lleva su experimentación a un nuevo nivel y confirma su papel como una artista global. Más que un disco, es un manifiesto sobre cómo la música puede unir culturas sin traducción.

Rosalía
