Jennifer Lopez responde a quienes la critican por su forma de vestir

La cantante despidió el año con el inicio de su residencia en Las Vegas con un show de más de dos horas

Enero 02, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Jennifer Lopez ofreció un gran espectáculo en The Colosseum del Caesars Palace, donde cantó sus más grandes éxitos y tuvo numerosos cambios de vestuario, que desataron críticas en internet, por lo que la famosa respondió a todos los que la critican por vestir de forma sexy a sus 56 años.

La actriz y cantante expresó, “Gracias a Dios llevo haciendo esto durante mucho tiempo. Puedo ignorar mucho de ello. Realmente no significa nada. Se lo digo a mis hijos todo el tiempo. A veces me río de algunas cosas, porque también dicen cosas graciosas. Y yio digo: si tuvieras este trasero, también estarías desnudo”, dijo mientras le mostró a su público una vista de su trasero vestida con un minivestido verde de lentejuelas apenas visibles, que cubrió con una falda de plumas.

Así fue como la famosa respondió con humor y seguridad a las críticas por su estilo sexy, ante más de 4,000 asistentes. La artista explicó que suele leer los comentarios absurdos como, “por qué siempre se viste de esa manera?, “Por qué no se viste según su edad?, ¿Por qué siempre está desnuda?”.

JLO dejó en claro que tras su divorcio está en su mejor momento, llevando al escenario looks atrevidos a sus 56 años, presumiendo su físico envidiable tanto en escena como en sus redes sociales.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
