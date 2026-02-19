Revista
Dónde está y cuánto cuesta visitar la Cuadra San Cristóbal de Luis Barragán

Finalmente abre al público la obra del arquitecto mexicano ganador del Premio Pritzker, un recinto oculto en el Estado de México, con un costo especial para los mexicanos

Febrero 19, 2026 • 
Tania Franco
Fotografía: LaCuadraBarragán.

La Luis Barragán vuelve a ser tendencia este 2026 gracias a la apertura oficial de la Cuadra San Cristóbal, una de las piezas más emblemáticas de la arquitectura moderna mexicana. Ubicada en Av. Juárez 59, Los Clubes, Estado de México, esta residencia con caballerizas —diseñada en 1966— destaca por sus muros vibrantes, especialmente el icónico rosa, y por el juego de luz y sombra que transforma cada rincón en una experiencia sensorial.

Instagram: La Cuadra Barragán.

Durante años fue un tesoro oculto detrás de altos muros, pero ahora puede visitarse mediante cita previa. El recorrido incluye la exposición Barragán en Barragán, la primera muestra realizada por mexicanos sobre su obra, instalada dentro del propio espacio con maquetas y fotografías que permiten entender su legado. Además, piezas del artista cubano Félix González-Torres dialogan con la arquitectura a lo largo de la cuadra, creando un contraste contemporáneo.

¿Cuánto cuesta visitar la Cuadra San Cristóbal?

El acceso se gestiona exclusivamente a través de la página oficial mediante reservación previa.

  • 500 pesos para visitantes nacionales.
  • 600 pesos para visitantes internacionales.
Instagram: La Cuadra Barragán.

Los recorridos son cada hora, de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., duran aproximadamente una hora y permiten explorar tanto la arquitectura como las exposiciones temporales. La Cuadra San Cristóbal es una inmersión en el universo de uno de los creadores mexicanos más influyentes del siglo XX.

arquitectura
Tania Franco
